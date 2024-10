CORNUTO E… TATUATO - IL CALCIATORE BRASILIANO VINICIUS TOBIAS SI FA TATUARE IL NOME DELLA FIGLIA CHE STA PER NASCERE, MA POI SCOPRE DI NON ESSERE IL PADRE BIOLOGICO DELLA BIMBA - LA COMPAGNA, L'INFLUENCER INGRID LIMA, L'AVEVA CONCEPITA IN SEGUITO A UNA SCAPPATELLA CON UN FATTORINO - IL TERZINO DELLO SHAKHTAR DONETSK, EX REAL MADRID, HA SCOPERTO LA VERITÀ GRAZIE A UN TEST DEL DNA…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

ingrid lima vinicius tobias

È incredibile la storia di Vinicius Tobias, il terzino di 20 anni dello Shakhtar Donetsk. Per l’entusiasmo di diventare papà per la prima volta è arrivato a tatuarsi il nome della figlia […] «Maité» mentre la piccola era ancora nel grembo materno, ma tutto è diventato un incubo per il giocatore brasiliano quando la sua ormai ex compagna, Ingrid Lima (famosa influencer in Brasile), ha raccontato tutto tramite social, tramite il proprio profilo Instagram. In sostanza, il terzino brasiliano non è il padre biologico della bambina, come ha poi confermato il test del Dna.

Il giocatore, che durante l’invasione della Russia in Ucraina ha lasciato lo Shakhtar per andare in prestito al Real Madrid (è ritornato nel suo vecchio club in estate), ha scoperto tutto un mese prima della nascita. Ma di chi è allora la bambina? In Brasile parlano di una scappatella amorosa dell’ex fidanzata con un fattorino.

vinicius tobias si tatua il nome della figlia

«Come tutti già sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maité. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius», il racconto della donna. […]

vinicius tobias ingrid lima ingrid lima ingrid lima ingrid lima ingrid lima ingrid lima vinicius tobias ingrid lima INGRID LIMA vinicius tobias vinicius tobias