CORNUTO E MAZZIATO - SOSPETTATE DI TRADIMENTO LA VOSTRA PARTNER? NON POTETE STRAPPARLE IL TELEFONINO DI MANO ALLA RICERCA DI PROVE: PER LA CASSAZIONE SI TRATTA A TUTTI GLI EFFETTI DI UNA RAPINA - E INFATTI UN MARITO GELOSO È STATO SANZIONATO - NON VALE NULLA IL "CONSENSO TACITO DERIVANTE DALLA CONVIVENZA": NEMMENO TRA CONIUGI SONO AMMESSE AZIONI CHE VIOLINO LA PRIVACY...