17 ott 2023 16:34

A CORONA, MA CHE STAI A DI’? – “FURBIZIO” TIRA IN BALLO NEL CASO SCOMMESSE IL CALCIATORE IRANIANO DELLA ROMA, SARDAR AZMOUN. E PUBBLICA UN VIDEO MENTRE L'ATTACCANTE, IN TRIBUNA ALLO STADIO OLIMPICO, GUARDA SUL TELEFONINO UNA CORSA DI CAVALLI – MA CORONA PESTA UN MERDONE: È COSA RISAPUTA CHE AZMOUN È PROPRIETARIO DI DECINE DI CAVALLI IN PATRIA. E STA CERCANDO DI CONVINCERE ANCHE QUALCHE COMPAGNO DI COMPARNE UNO ANCHE A ROMA. NON A CASO È STATO VISTO VARIE VOLTE ALL'IPPODRONO DI CAPANNELLE…