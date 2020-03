IL CAMPIONATO FINISCE QUI? - "RUGANI HA IL CORONAVIRUS". È IL PRIMO CALCIATORE IN SERIE A - L'ANNUNCIO DELLA JUVE CHE STA ATTIVANDO IN QUESTE ORE TUTTE LE PROCEDURE DI ISOLAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA, COMPRESO IL CENSIMENTO DI QUANTI HANNO AVUTO CONTATTI CON LUI - RUGANI ERA IN PANCHINA NELLA PARTITISSIMA CON L'INTER CHE HA DECISO DI SOSPENDERE GLI ALLENAMENTI. POSSIBILE QUARANTENA ANCHE PER I CALCIATORI NERAZZURRI - INTANTO CR7 E' VOLATO A MADEIRA E PER ORA DA LI' NON SI MUOVE ANCHE PERCHE' SICURAMENTE INFORMATO...