CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: SALE IL NUMERO DELLE VITTIME A 200 (IERI ERANO 161) - LIEVE CALO DEI POSITIVI: SONO 1.073 – MIGLIORANO I DATI SUL NUMERO DEI MALATI IN TERAPIA INTENSIVA, SUI RICOVERATI E SUI PAZIENTI DIMESSI…

Sale, seppur di poco, il numero dei decessi e segue un lievissimo calo dei casi di contagio da Coronavirus: oggi, 23 aprile, la Lombardia conta 200 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 161). In totale i decessi da Covid ora sono 12.940. Rispetto a ieri ci sono stati +1.073 positivi per un totale di 70.165 casi. I dati arrivano a fronte di 12.016 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 302.715. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 790 (-27), i ricoverati sono 9.192 (-500). I dimessi sono in tutto 44.220 (+1.400).

