Particelle del coronavirus SarsCov2 sulla superficie di una cellula
coronavirus aggiornamento 6 marzo
IL CORONAVIRUS MINUTO PER MINUTO: 4.636 CASI, 197 MORTI, 523 GUARITI. AUMENTANO I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA (+32%). 778 NUOVI CONTAGI, DOMANI LA DECISIONE SULL'ESTENSIONE DELLA ZONA ROSSA - MOODY'S: “ITALIA IN RECESSIONE”...- -
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Particelle del coronavirus SarsCov2 sulla superficie di una cellula
coronavirus aggiornamento 6 marzo
"SE ENTRO PASQUA NON CALERANNO I CONTAGI, IL PROBLEMA SARÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE. POSSIBILI ALTRE RESTRIZIONI” - IL SERVIZIO DI 'PIAZZAPULITA' E L'EMERGENZA CORONAVIRUS - MASSIMO GALLI, INFETTIVOLOGO DEL SACCO DI MILANO, DICE: "IL CORONAVIRUS NON E’ UNA SEMPLICA INFLUENZA, LE STRUTTURE SANITARIE DELLE REGIONI PIÙ COLPITE SONO AL LIMITE” - L’INFERMIERA: “ARRIVANO PERSONE DI CONTINUO, NON C’È UN POSTO LIBERO” - VIDEO
LETTO E POTERE – NUNZIA DE GIROLAMO HA CAPITO FINALMENTE PERCHE’ MARTA FASCINA LE "SOFFIÒ" IL POSTO COME CANDIDATA IN CAMPANIA PER FORZA ITALIA E IRONIZZA: “OGGI HO SCOPERTO CHE IL MIO SEGGIO SICURO È STATO UTILIZZATO PER FAR TROVARE L'AMORE A BERLUSCONI, SONO FELICE. L'AMORE VINCE SU TUTTO…"
I REGIMI HANNO I LORO VANTAGGI - ''QUI A HONG KONG DOPO 40 GIORNI DI SACRIFICI SIAMO PRONTI A TORNARE ALLA NORMALITÀ''. PARLA MARCO GALIMBERTI, MILANESE, 34 ANNI, MANAGER DEL CIOCCOLATO VENCHI IN ASIA. ''QUANDO SI È VERIFICATO IL PRIMO CASO NON ERAVAMO PREPARATI. MANCAVANO MASCHERINE, DISINFETTANTI. MA POI ABBIAMO ATTIVATO DEI PROTOCOLLI CHE ORA CI PERMETTONO DI VEDERE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL. ENTRO L'ANNO APRIREMO UNA FILIALE A WUHAN, SONO CERTO''
AHI, AHI… WEIWEI – BUFERA SULL’ARTISTA E REGISTA CINESE AI WEIWEI CHE HA FATTO IMBUFALIRE I SOCIAL PER UN COMMENTO COMPLETAMENTE STRONZO SULLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - “IL CORONAVIRUS È COME LA PASTA, I CINESI L'HANNO INVENTATA MA GLI ITALIANI LA DIFFONDERANNO IN TUTTO IL MONDO…”
SPADAFORA CHIEDE LA TRASMISSIONE IN CHIARO DELLE PARTITE DELLA SERIE A: LA FIGC È D'ACCORDO MA LA LEGA CALCIO, CHE DETIENE I DIRITTI, DICE NO - IL GOVERNO DOVREBBE FARE UN DECRETO LEGGE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO PERCHÉ IL CONTRATTO DELLA LEGA DI SERIE A PREVEDE SOLO TRASMISSIONI IN PAY TV. 'SKY' COMUNQUE HA UNA SUA EMITTENTE, TV8, CHE TRASMETTE IN CHIARO. C'È IL TIMORE CHE QUESTA STAGIONE NON POSSA ESSERE COMPLETATA: IN CASO DI UN CALCIATORE POSITIVO (O UN ALLENATORE O UN MASSAGGIATORE), TUTTA LA SQUADRA DEVE ESSERE MESSA IN QUARANTENA E..
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
BOLLETTINO DI GUERRA - IN ITALIA, DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS, 4.636 PERSONE HANNO CONTRATTO IL VIRUS, 2.778 IN PIÙ RISPETTO A GIOVEDÌ. DI QUESTE, 197 SONO DECEDUTE (+49) E 523 SONO GUARITE (+109). ATTUALMENTE I SOGGETTI POSITIVI SONO 3.916 - I DATI AGGIORNATI DELLA PROTEZIONE CIVILE AL 6 MARZO, SONO COINVOLTE TUTTE E 20 LE REGIONI