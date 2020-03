IL CORONAVIRUS PUÒ FERMARE L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI? LA LOUISIANA SPOSTA LE PRIMARIE DEM DI DUE MESI – MA SE È FACILE PER UNO STATO POSTICIPARE LE PROPRIE ELEZIONI, MOLTO PIÙ DIFFICILE È CAMBIARE UNA LEGGE FEDERALE DEL 1845 SECONDO LA QUALE IL NUOVO CONGRESSO DEVE GIURARE IL 3 GENNAIO E IL NUOVO MANDATO PRESIDENZIALE DEVE INIZIARE IL 20 GENNAIO – COSA SUCCEDE ALLA PRIMARIE E COME CAMBIA IL VOTO NEGLI USA

Il coronavirus sta causando continue interruzioni nella campagna presidenziale del 2020, ma poche sono paragonabili alla decisione della Louisiana di riprogrammare le prossime primarie.

Perché la Louisiana sta spostando le primarie?

Il segretario di stato della Louisiana, R. Kyle Ardoin, un repubblicano, ha chiesto al governatore John Bel Edwards, un democratico, di rimandare le primarie del 4 aprile di circa due mesi a causa delle preoccupazioni sulla diffusione del coronavirus. I due sono autorizzati a farlo da una legge della Louisiana che consente al governatore di riprogrammare le elezioni a causa di un'emergenza, a condizione che il segretario di stato abbia certificato l'esistenza di un'emergenza.

Altri stati hanno cambiato le date delle loro primarie in risposta al coronavirus?

No. O almeno, non ancora.

I quattro stati con elezioni nel prossimo martedì - Florida, Ohio, Arizona e Illinois - hanno preso altre precauzioni per rendere più sicuro il voto senza spostare la data delle loro primarie. È possibile, tuttavia, che alcuni stati che votano successivamente possano seguire l'esempio della Louisiana.

Anche se è vero che un cambiamento dell'ultimo minuto come quello della Louisiana è molto insolito, gli stati hanno un'ampia autonomia per definire i tempi e le procedure per le elezioni primarie. Le regole variano da stato a stato. Questo è il motivo per cui un certo numero di stati ha cambiato le date delle loro primarie e dei suoi caucus tra il 2016 e il 2020, e perché i repubblicani di diversi stati hanno annullato le primarie del 2020 per ridurre al minimo la competizione all'interno del partito Trump.

Tuttavia il Partito Democratico ha delle regole generali che prevedono che tutte le elezioni primarie siano completate entro il 9 giugno, e che tutti i delegati alla sua convention nazionale di Milwaukee siano selezionati entro il 20 giugno. Tutti gli Stati che non si attengono a tale calendario - compresa la Louisiana - potrebbero essere penalizzati su base nazionale con una riduzione del numero dei delegati.

Le elezioni del presidente Usa potrebbero essere rinviate o annullate?

Molto improbabile. La data delle elezioni è stata fissata da una legge federale nel 1845. Per spostare tale data sarebbe necessario un cambiamento della legge federale. Ciò significherebbe una legislazione emanata dal Congresso, firmata dal presidente e soggetta alla possibilità di essere impugnata davanti a un tribunale. Dunque definire improbabile un cambio di data sarebbe un eufemismo.

E anche se tutto ciò accadesse, non ci sarebbe molta flessibilità per la scelta di un’altra data: la Costituzione impone che il nuovo Congresso debba giurare il 3 gennaio e che il nuovo mandato del presidente debba iniziare il 20 gennaio. Tali date non possono essere modificate solo da un passaggio della legislazione normale.

Dopo l'annuncio della Louisiana venerdì, l'avvocato Marc Elias ha risposto all’ondata di domande sul fatto che le elezioni di novembre possano essere rinviate: «Ricevo molte domande sulle elezioni di novembre. Mentre gli stati possono stabilire i giorni delle primarie, le elezioni generali sono stabilite dallo statuto federale nel martedì successivo al primo lunedì di novembre. Questa data non può essere cambiata da uno stato né dal Presidente».

Il presidente può annullare o posticipare un'elezione con un ordine esecutivo?

No. Il presidente ha molte funzioni, ma quando si tratta di elezioni il suo potere è molto più limitato di quello del governatore della Louisiana.

E le procedure per votare alle elezioni di novembre?

Mentre la data delle elezioni presidenziali è stabilita dalla legge federale, le procedure di voto sono generalmente controllate a livello statale. Ecco perché abbiamo un mosaico così complicato di regole di voto, con alcuni stati che consentono il voto anticipato o per corrispondenza o la registrazione degli elettori nello stesso giorno; altri richiedono determinati tipi di identificazione per gli elettori; e molti stati fanno poche o nessuna di queste cose.

Quindi è possibile che gli stati possano rivedere le loro procedure di voto in risposta a una crisi sanitaria, forse rendendo più semplice il voto a distanza che permette alle persone di non presentarsi ai seggi. Lo Stato di Washington, un punto focale dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, ha condotto le elezioni per posta per anni, e le primarie del 10 marzo si son svolte senza interruzioni.

Il governo federale potrebbe anche prendere provvedimenti per imporre o incoraggiare diverse procedure di voto, senza cambiare il calendario delle elezioni.

