IL CORONAVIRUS STA TRASFORMANDO CONTE IN UN "TEEN IDOL" – SU INSTAGRAM SONO NATE “LE BIMBE DI GIUSEPPE”, E FIOCCANO LE “FANCAM” A LUI DEDICATE (SONO MONTAGGI VIDEO CHE USANO DI SOLITO LE STAR DEL K-POP): SARÀ EFFETTO DELLA QUARANTENA MA IL PREMIER DILAGA TRA RAGAZZINE E LA PARTE GAIA DI TWITTER – RACCOLTA DEFINITIVA

Che ci crediate o meno, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è ufficialmente trasforrmato in un teen idol. Per quanto questa frase vi possa sembrare assurda, sappiate che è tutto vero. L’emergenza Coronavirus, che il premier sta cercando di gestire con un coraggio invidiabile, ha trasformato il politico nel nuovo punto di riferimento dei giovani.

Nelle ore successive agli ultimi decreti shock di contenimento del Coronavirus, Giuseppe Conte è finito nei programmi di montaggio video dei K-pop stans. Sono infatti stati in molti ad aver dedicato a Giuseppe Conte quelle che in termine tecnico si chiamano “fancams“.

Per tutti i “boomer” all’ascolto, dovete sapere che una fancam è, in estrema sintesi, un video dedicato (di norma) ad una star del K-pop. Il termine e il concetto di fancam si è sviluppato su Twitter, dove questi video vengono utilizati, di norma, per promuovere un artista K-Pop di turno.

Spesso e volentieri, le k-pop stans rispondono a conversazioni e thread su Twitter con le fancam per fare pubblicità, a modo loro, ai loro artisti preferiti. Il più classico esempio di fancam sono i video dei BTS che ballano scatenati sul palco. Soltanto che, per l’appunto, a diventare protagonista di fancam è ora proprio Giuseppe Conte. Il Coronavirus ha dunque in qualche modo contribuito a fare “scoprire” ai più giovani il nostro premier.

