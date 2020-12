IL CORONAVIRUS TI ENTRA NEL CERVELLO ATTRAVERSO IL NASO – UNO STUDIO TEDESCO PUÒ SPIEGARE ALCUNI DEI SINTOMI NEUROLOGICI OSSERVATI NEI PAZIENTI COVID - IL SINTOMO PIÙ FREQUENTEMENTE CITATO È L'ANOSMIA, LA PERDITA DELL'OLFATTO CHE COMPARE NEI PRIMI 2-3 GIORNI INSIEME AL MAL DI TESTA. UNA PRIMA OBIEZIONE ALLA RICERCA È CHE IL CAMPIONE DELLO STUDIO È MOLTO PICCOLO E, INOLTRE, DI CASI COSÌ ESTREMI CHE…

Da El Pais

Diverse autopsie, riporta in un articolo El Pais, mostrano come il virus si diffonde attraverso il sistema nervoso dalla mucosa olfattiva

Il coronavirus raggiunge il cervello risalendo il naso. Questa è una possibilità sostenuta da un gruppo di scienziati tedeschi che hanno analizzato i tessuti di circa 30 persone che sono morte a causa del Covid. Nella loro autopsia, hanno trovato tracce del virus dalla mucosa olfattiva alla regione cerebrale.

Dall'inizio della pandemia, molti dei pazienti hanno riportato sintomi neurologici, come dolori muscolari di origine nervosa (mialgia), disturbi dello stato di coscienza o quelli più noti, perdita dell'olfatto (anosmia) o del gusto. Era evidente che il sistema nervoso centrale ne era affetto, ma non c'è unanimità su come il coronavirus ci sia arrivato. Per alcuni, più che per il virus, il danno è dovuto all'eccessiva reazione del sistema immunitario stesso. Altri hanno trovato prove nell'analisi del tessuto cerebrale che la malattia deriva dalla rottura della barriera emato-encefalica, che protegge il cervello da tutto ciò che il flusso sanguigno trasporta.

I risultati dell'autopsia di 33 pazienti affetti da Covid mostrano ora un'altra possibilità: che la via d'ingresso del virus nel cervello passa per il naso. Questo lavoro, pubblicato su Nature Neuroscience, ha trovato quantità significative di RNA (acido ribonucleico) e di proteine SARS-CoV-2 nella mucosa olfattiva. Questa membrana situata all'estremità delle narici ospita le cellule nervose che permettono al cervello di tradurre gli odori che entrano nel naso.

"Una volta nella mucosa olfattiva, il virus sembra utilizzare le connessioni neuroanatomiche, come il nervo olfattivo, per raggiungere il cervello" - Frank Heppner, Direttore del dipartimento di Neuropatologia del Charité, Ospedale Universitario di Berlino.

"Questi dati supportano l'idea che la SARS-CoV-2 sia in grado di utilizzare la mucosa olfattiva come porta d'accesso al cervello", afferma in una nota il professor Frank Heppner, capo del dipartimento di neuropatologia del Charité, l'ospedale universitario di Berlino, Germania. Il sintomo neurologico più frequentemente citato è l'anosmia, la perdita dell'olfatto. Inoltre, la vicinanza fisica in questa zona delle cellule delle mucose, dei vasi sanguigni e delle cellule nervose, ha rafforzato questo percorso. "Una volta nella mucosa olfattiva, il virus sembra utilizzare le connessioni neuroanatomiche, come il nervo olfattivo, per raggiungere il cervello", aggiunge Heppner.

La mucosa olfattiva sembra avere la più alta carica virale, ma i medici ne hanno trovato anche i resti. Hanno anche trovato materiale genetico del virus in altre parti del sistema olfattivo, come il bulbo olfattivo, che è nominalmente parte del cervello, e nel tubero olfattivo, il centro di elaborazione sensoriale già ospitato nella corteccia cerebrale. "In alcuni casi, confermiamo la presenza del virus nel cervello visualizzandolo con le macchie, che rappresentano le proteine del virus, convalidando così le nostre scoperte", dice Heppner.

Per la sua collega di Charité e co-autrice dello studio, la dottoressa Helena Radbruch, "il virus si sposta da cellula nervosa a cellula nervosa fino a raggiungere il cervello.” Tuttavia, non hanno trovato la sua scia nelle terminazioni nervose che, dalla mucosa e dal bulbo, finiscono nel cervello. Quindi non escludono altre opzioni, come la diffusione attraverso i vasi sanguigni. Questo potrebbe spiegare perché hanno trovato tracce di coronavirus altrove, ad esempio nel cervelletto, che non sono coinvolti nell'odore.

Un fatto rivelato da questa ricerca attira l'attenzione del membro della Società spagnola di neurologia David García Azorín: "La probabilità di trovare il virus nella mucosa olfattiva è inversa alla durata della malattia". Questo indica che l'impatto del coronavirus sul sistema nervoso si verifica fin dall'inizio.

"Mal di testa e anosmia compaiono nei primi due o tre giorni", aggiunge. Per questo neurologo, questo lavoro in cui non è intervenuto suggerisce che il virus potrebbe raggiungere il sistema nervoso centrale, ma "devono ancora provare la seconda parte, trovandola nel cervello".

È lo stesso scetticismo dimostrato dal capo del servizio di neurologia dell'Ospedale Universitario di Albacete, Tomás Segura, che ha analizzato anche campioni di cervello di persone morte di Covid. Una prima obiezione è che il campione dello studio è molto piccolo e, inoltre, di casi così estremi che i suoi risultati non possono essere estesi al resto dei pazienti. Segura ha osservato tali danni alle cellule endoteliali (che formano lo strato interno) dei capillari del sangue, il che lo porta a pensare che questa via sia l'ingresso del virus nel cervello: "Vediamo il cervello seminato con distruzione, in cui il virus ha ucciso l'endotelio cerebrale".

Ciò su cui gli autori sono d'accordo è che solleva il lato neurologico di un virus che, per definizione, è respiratorio. Nelle loro conclusioni, gli scienziati tedeschi suggeriscono che la presenza del virus nel tronco cerebrale, dove tra l'altro risiede il controllo della respirazione o della frequenza cardiaca, potrebbe influenzare i problemi respiratori o cardiaci di molti dei casi gravi. "In alcuni pazienti con decorso Covid grave che non ricevono l'ossigeno necessario a causa della polmonite di cui soffrono, la presenza della SARS-CoV-2 nell'area cerebrale che controlla la respirazione può aggravare il problema della mancanza di ossigeno abbassando, per esempio, l'impulso automatico e normale a respirare correttamente", dice. È solo una teoria che richiederà ulteriori prove, ma è inquietante.

