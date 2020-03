CORONAVIRUS IN VATICANO: SEI POSITIVI. IL PAPA E I SUOI COLLABORATORI NON SONO COINVOLTI - IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA PRECISA CHE SONO STATI CONDOTTI OLTRE 170 TEST – L’ UFFICIALE DELLA SEGRETERIA DI STATO RESIDENTE A SANTA MARTA CHE, PRESENTANDO ALCUNI SINTOMI, ERA STATO SUCCESSIVAMENTE MESSO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO…

Da repubblica.it

"Le persone affette da Covid-19 tra dipendenti della Santa Sede e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono attualmente sei. Posso confermare che non sono coinvolti né il Santo Padre, né i suoi più stretti collaboratori". Lo ha reso noto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro

Bruni ha spiegato che dopo aver riscontrato due nuovi casi di Covid in Vaticano, che si aggiungono ai quattro precedenti, "sono stati adottati opportuni provvedimenti di sanificazione e sono stati effettuati nuovi test, in totale con i precedenti oltre 170, sui dipendenti della Santa Sede e i residenti della Domus. Questi ultimi test hanno dato tutti esito negativo".

I controlli a Santa Marta

"Nei giorni scorsi - ha detto il direttore della sala stampa vaticana - nell'ambito dei controlli effettuati dalla Direzione Sanità Igiene dello Stato della Città del Vaticano in ottemperanza alle direttive sulla emergenza coronavirus, è stata individuata un'altra positività al Covid-19: si tratta di un ufficiale della Segreteria di Stato residente a Santa Marta che, presentando alcuni sintomi, era stato successivamente messo in isolamento fiduciario. Al momento le sue condizioni di salute non presentano particolari criticità, ma in via cautelativa la persona è stata ricoverata in un ospedale romano sotto osservazione, in stretto contatto con le autorità della Direzione Sanità e Igiene".

PAPA FRANCESCO A PIEDI IN VIA DEL CORSO

A seguito del riscontro positivo "sono state prese misure secondo i protocolli sanitari previsti, sia relativamente alla sanificazione degli ambienti, al luogo di lavoro e di residenza dell'interessato, sia rispetto alla ricostruzione dei contatti avuti nei giorni precedenti al riscontro. Le autorità sanitarie hanno effettuato test sulle persone a più stretto contatto con la positività individuata. I risultati hanno confermato l'assenza di altri casi positivi tra quanti risiedono a Casa Santa Marta, e una ulteriore positività tra i dipendenti della Santa Sede a più stretto contatto con l'ufficiale".

papa francesco

L'epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono circa 40mila e le vittime nel nostro Paese hanno superato quelle cinesi: siamo il paese con più morti al mondo. L'emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. Il biologo: "Dalla Lombardia numeri insensati".