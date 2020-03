CORONAWURSTEL – ANGELA MERKEL HA FATTO IL TAMPONE ED È NEGATIVA – COME È POSSIBILE CHE TRA GERMANIA E ITALIA CI SIA UN DIVARIO COSÌ FORTE NEI TASSI DI MORTALITÀ DA CORONAVIRUS? – LO 0,3% DEI TEDESCHI CONTRO IL 9% DEGLI ITALIANI È IMPRESSIONANTE, MA DIETRO LE CIFRE C’È UN MONDO INESPLORATO. A PARTIRE DAL NUMERO E DALLA FACILITÀ CON CUI VENGONO FATTI I TAMPONI DAI CRUCCHI FINO AL TEMPO AVUTO PER PREPARARSI ALL’EMERGENZA...

Il tasso di mortalità relativamente basso della Germania continua a incuriosire gli esperti mentre il Covid-19 si diffonde in tutta Europa: per alcuni le discrepanze con il dato italiano dipendono dalla metodologia alla base della raccolta dei dati per altri il segreto è l’elevato numero di tamponi che viene effettuato nel Paese.

Secondo i dati della Johns Hopkins University in Germania ci sono 26.220 positivi, solo 111 i morti, i guariti 266. Ciò significa che la Germania ha attualmente il tasso di mortalità più basso tra i 10 paesi più colpiti dalla pandemia: lo 0,3% rispetto al 9% dell’Italia e al 4,6% nel Regno Unito.

Il contrasto con l'Italia è particolarmente sorprendente perché i due paesi hanno la più alta percentuale di cittadini di età pari o superiore a 65 anni in Europa. Un dato reso ancora più sorprendente se si pensa che, secondo il Bloomberg Global Health Index, gli italiani hanno uno stile di vita più sano dei tedeschi.

Al momento i politici tedeschi e le autorità sanitarie sono riluttanti a commentare il basso tasso di mortalità. Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (RKI), l'ente centrale della sanità pubblica, ha detto di non aspettarsi una differenza significativa nei tassi di mortalità tra Italia e Germania nel lungo periodo.

«È troppo presto per dire se la Germania è meglio preparata dal punto di vista medico per la pandemia di Covid-19 rispetto ad altri paesi» ha affermato Marylyn Addo, che dirige il dipartimento di infettivologia del Medical Center dell'Università di Amburgo. Una probabile spiegazione della discrepanza nelle cifre, secondo Addo, è che mentre gli ospedali del nord Italia sono invasi da nuovi pazienti, quelli tedeschi non sono ancora pieni, hanno avuto più tempo per liberare i letti, fare scorta di attrezzature e ridistribuire il personale.

Ma c’è un altro aspetto rilevante: la Germania ha iniziato a fare tamponi su persone che mostravano sintomi lievi sin dall’inizio dell’epidemia. Secondo la "Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)" il paese può fare 12mila tamponi al giorno, mentre Wieler sostiene che in una settimana si può arrivare a 160mila test,

Se è vero che la Germania non ha effettuato i test allo stesso alto ritmo con cui sono stati effettuati in Corea del Sud, secondo le linee guida entrate in vigore da ormai più di un mese, i pazienti vengono sottoposti a tamponi anche se hanno sintomi blandi, ma sono entrati a contatto con persone infette o sono state in zone ad alto rischio come la Lombardia o Wuhan in Cina.

Un altro fattore che spiegherebbe il basso tasso di mortalità sarebbe che le persone colpite nelle prime settimane sono più giovani rispetto ad altri Paesi e sono perlopiù pazienti sani e in forma che tornavano da zone sciistiche in Austria e in Italia.

«Suppongo che molti giovani italiani siano stati contagiati senza mai essere scoperti - ha detto al quotidiano Die Zeit Christian Drosten, un virologo dell'ospedale di Charité a Berlino - Questo spiega anche il tasso di mortalità presumibilmente più elevato del virus in Italia».

Drosten, che ha fornito consulenza al ministero della sanità tedesco, ha anche avvertito che il tasso di mortalità della Germania aumenterà probabilmente nelle prossime settimane man mano che le aree ad alto rischio diventeranno più difficili da identificare e si allungheranno i tempi per i tamponi. «Ci sembrerà che il virus sia diventato più pericoloso, ma questo sarà solo un dato statistico, una distorsione. Rifletterà semplicemente ciò che sta già accadendo: nel conto ci mancano sempre più persone che sono già infette»

La metodologia alla base della raccolta dei dati in Germania può giocare un ruolo nella discrepanza dei dati tra Italia e Germania. Se un paziente risulta positivo al Covid-19 in Germania, il medico informa l'autorità sanitaria locale, che trasferirà digitalmente i dati al Robert Koch Institute. Il ritardo in questo processo spiega perché le cifre giornaliere della RKI sono state costantemente inferiori a quelle della Johns Hopkins University, che aggiorna le sue tabelle più frequentemente. Alle 10 di domenica mattina, ad esempio, l'RKI rileva solo 55 vittime in Germania.

A differenza dell'Italia, attualmente non è prevista l’autopsia sui pazienti in Germania. L'RKI afferma che coloro che non sono stati sottoposti al tampone in vita, ma si sospetta possono essere morti dopo aver contratto il coronavirus “possono” essere sottoposti all’autopsia. Ma nel sistema sanitario decentralizzato della Germania questa non è ancora una pratica di routine. Di conseguenza, è teoricamente possibile che ci possano essere persone che potrebbero essere morte in casa prima di essere testate e che non compaiono nelle statistiche.

Addo, comunque, non ritiene che questo numero di casi non segnalati sia statisticamente significativo: «Le cliniche che si occupano di malattie respiratorie sono state in allerta per il virus per settimane, quindi sarei molto sorpresa se ci fosse una cifra significativa di morti non registrata».

Le cifre ufficiali sulla mortalità della RKI includono sia le persone che sono morte per coronavirus, sia quelle infette e con problemi di salute pregresse, sulle quali non è stato possibile determinare la causa precisa della morte.

