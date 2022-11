È IN CORSO IL RECUPERO DEI RESTI CHE DOVREBBERO APPARTENERE A SAMAN ABBAS, LA 18ENNE CHE SAREBBE STATA UCCISA DAI FAMILIARI PERCHÉ SI OPPONEVA A UN MATRIMONIO COMBINATO – IL CADAVERE SI TROVA IN UNA BUCA PROFONDA DUE METRI ALL’INTERNO DI UN CASOLARE VICINO ALL’ABITAZIONE DEGLI ABBAS, A NOVELLARA (REGGIO EMILIA). I PERITI AVRANNO DUE MESI DI TEMPO PER ANALIZZARE QUEL CHE RESTA DEL CORPO – L'ULTIMA DIFESA DEL PADRE DI SAMAN: “È ANCORA VIVA”

Ore 10. Riprende il sopralluogo dei periti nominati dalla Corte d’Assise incaricati del recupero dei resti che, è la convinzione sempre più diffusa tra gli inquirenti, dovrebbero essere quelli di Saman Abbas, la 18enne pachistana che sarebbe stata uccisa dai familiari poiché contraria a un matrimonio combinato.

Il cadavere si trova in una buca profonda circa due metri all’interno di un casolare diroccato a poche centinaia di metri di distanza dall’abitazione degli Abbas. I periti avranno due mesi di tempo per estrarre i resti e analizzarli. Dalle prime risultanze, emerge quella che i periti, più o meno concordi, hanno definito una «situazione complicata». Questo non tanto, o non solo, perché il casolare — abbandonato da anni — in cui è stato seppellito il corpo è pericolante dal terremoto del 2012, ma soprattutto per via del fatto che i resti non sarebbero in un sacco, contrariamente a ciò che era filtrato all’inizio.

Il corpo della giovane sarebbe stato seppellito a un paio di metri di terra e ricoperto di terriccio. Che gli esperti dovranno letteralmente «setacciare» a mano per recuperare altri eventuali reperti. Operazioni che dovranno essere svolte mettendo prima in sicurezza il manufatto. Poi il corpo dovrebbe essere portato all’obitorio di Milano per gli esami e per il prelievo del Dna.

All’opera ci sono i maggiori esperti. Oltre all’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo di Milano, incaricata dalla Corte d’Assise (presieduta dal giudice Cristina Beretti) di fare la perizia sui presunti resti di Saman, a Novellara spunta un altro superesperto che, come lei, si occupò della morte di Yara Gambirasio: si tratta di Marzio Massimiliano Capra, genetista biologo di Milano: è lui che, nella vicenda di Brembate, ingaggiato dalla difesa dell’imputato Massimo Bossetti, diede battaglia contro il lavoro del Ris sui resti genetici. A incaricarlo è l’avvocato Mariagrazia Petrelli che assiste Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas. Oltre a Cattaneo, il tribunale ha nominato anche Dominic Salsarola, archeologo forense di Milano.

Dalle carte si scopre intanto che Hasnain ha incontrato in carcere il cugino Ikram Ijaz. I due non si erano più visti dopo la fuga da Novellara, pochi giorni dopo l’uccisione di Saman, il 1° maggio 2021. Provato dalla detenzione e ignaro di essere intercettato, Ijaz confida: «Parlerò, giuro su Allah, parlerò: da nove mesi sono disonorato...» e asserisce che se non dovesse riuscire più a sentire sua madre, si suiciderà. Hasnain replica così: «Prima avevo paura della prigione in Pakistan» ma adesso che in qualche modo, detenuto a Reggio, gli è passata, ammette di «non aver detto tutto» e potrebbe ripensarci. Poi un’altra frase di Ijaz, spifferata da«radiocarcere»: «Io la immobilizzavo per le gambe mentre Danish e l’altro cugino la soffocavano».

Shabbar Abbas, intanto, avrebbe detto al giudice che la figlia Saman è viva. È quanto si apprende dell’udienza che si è conclusa a Islamabad per il padre della 18enne. L’uomo era con l’avvocato al quale sono stati concessi sette giorni per prendere visione della documentazione arrivata dall’Italia, che ne ha chiesto l’estradizione.

