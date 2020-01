CORTE & COLTELLATE - LA REGINA ELISABETTA AVEVA CONCESSO A HARRY DI DECIDERE SUL SUO FUTURO, SCARICANDO LE QUESTIONI PRATICHE AL FIGLIO – MA I DUCHI HANNO SGANCIATO LA BOMBA SU INSTAGRAM CREANDO IL PANICO A CORTE – LA REGINA, CARLO E WILLIAM SONO STATI ORE AL TELEFONO PER GESTIRE LA CRISI E HANNO DECISO DI METTERCI UNA PEZZA COLLABORANDO CON I DUE SPOSINI CHE, PUR SAPENDO CHE AVREBBERO SFANCULATO LA CORONA, HANNO…

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

Il principe Harry ha disubbidito alla regina Elisabetta, che in un incontro a Sandringham avvenuto all' inizio della settimana gli aveva chiesto di non rendere pubblica nessuna decisione sul futuro della sua famiglia senza prima averla discussa e concordata con suo padre Carlo. Ignorando la raccomandazione della Sovrana, uno sgarbo senza precedenti nella Royal Family, Harry e Meghan hanno invece annunciato su Instagram la loro intenzione di dimettersi dagli impegni reali, di vivere un po' in Canada e un po' in Inghilterra e di finanziarsi con mezzi propri.

L' umore tra i Windsor è pessimo. Carlo e William sono stati informati dalla televisione, Elisabetta non è mai stata così arrabbiata e delusa. Persino Kate ieri, giorno del suo 38° compleanno, non ha sorriso ai fotografi ed è apparsa molto tesa. Sospetta, probabilmente a ragione, che Meghan abbia calcolato esattamente i tempi per rubarle la scena e rovinarle la festa organizzata a Kensington Palace.

La popolarità dei Sussex, ultimamente già precaria, è precipitata in poche ore. Persino il museo delle cere di Madame Tussauds ha tolto le statue di Harry e Meghan e le ha messe in cantina, dove forse resteranno per sempre. I giornali ieri mattina usavano nei titoli la parola «Megxit», indicando con chiarezza chi pensano sia la responsabile di questo ennesimo pasticcio.

Piers Morgan, un giornalista molto popolare in Gran Bretagna, ha scritto sul «Daily Mail» che alla Regina resta una cosa sola da fare: «Liberarsi di queste sanguisughe» privandole dei soldi, della casa e dei titoli. Con suo figlio Andrea, coinvolto nel caso Epstein, Elisabetta ha agito rapidamente, imponendogli il ritiro a vita privata. Dovrebbe fare lo stesso con i Sussex, che invece pensano di continuare ad andare e venire dall' America conservando i loro privilegi.

Harry e Meghan vorrebbero infatti mantenere i titoli di duca e duchessa, la magione di Frogmore House a Windsor, già costata ai sudditi 2,4 milioni di sterline di ristrutturazione, e il servizio di scorta e sorveglianza a spese dei contribuenti. Si ipotizza che Meghan voglia poi approfittare della notorietà derivata dal suo matrimonio reale per mettersi in affari con il marchio «Sussex Royal», che ha appena registrato per quasi mille tipologie di oggetti e vestiti.

Lei e Harry possono anche fare soldi come influencer, possono tenere conferenze a pagamento, organizzare ogni tanto qualche opera caritatevole e qualche discorso per salvare il mondo, mettendo da parte un bel gruzzolo come hanno fatto gli Obama e i Clinton. A Londra, nei discorsi nei pub, si ricorda quello che la sorella di Meghan diceva nei giorni del matrimonio: «Attenti, è un' arrampicatrice sociale che usa le persone finché le servono, e poi le abbandona».

Elisabetta è preoccupata per Harry, che sembra totalmente soggiogato dalla moglie. Lui avrebbe davvero voluto ritirarsi in Africa a curare i bisognosi, ma Meghan non è il tipo da passare la vita a rimirare i tramonti con gli elefanti sul delta dell' Okawango. Meglio duchessa in America, come aveva fatto Wallis Simpson, che si era portata anche lei dietro al guinzaglio un Windsor di peso, l' ex re Edoardo. Elisabetta ha già vissuto tutto questo e sperava che nella vita non le sarebbe più capitato vedere un membro della sua famiglia disertare.

Lo ha fatto invece il suo nipote preferito, al quale, ricordavano ieri i suoi collaboratori citati dai giornali, lei «ha concesso tutto: la moglie che voleva, il matrimonio che voleva, i soldi che voleva, la casa che voleva, i viaggi che voleva». Elisabetta, hanno raccontato, si sente pugnalata alla schiena da chi le era più caro, come spesso capita ai grandi sovrani. Ora deciderà che cosa fare e non è davvero escluso che tolga ai Sussex ogni cosa, per riportarli allo stato di persone qualunque, quello che tanto dicevano di desiderare.

Cristina Marconi per “il Messaggero”

La famiglia reale ha deciso di aiutare Meghan e Harry a realizzare il prima possibile il sogno di alleggerirsi dal peso di una corona che, sebbene non sarà mai sulle loro teste, sembra pesare loro in modo intollerabile.

E così ieri, con freddezza e raziocinio, dai piani alti di Buckingham Palace è trapelato che «la regina, il principe di Galles e il duca di Cambridge hanno dato indicazioni ai loro collaboratori di lavorare insieme, in modo spedito, con il governo e con casa Sussex per trovare delle soluzioni che funzionino». Il tutto «entro giorni, non settimane», perché la decisione della coppia, e soprattutto il modo in cui è stata annunciata, ha lasciato i membri di casa Windsor «incandescenti di rabbia» nonché «feriti».

La situazione è troppo pericolosa per la monarchia tutta: per non rischiare, i due devono andare via, ma in modo controllato. I danni ci sono stati già e qualcuno paragona il comunicato in cui mercoledì sera Meghan e Harry annunciavano di ambire alla «indipendenza economica» alla famosa intervista in cui Lady Diana raccontò tutti i retroscena del suo matrimonio alla BBC.

Con l'aggravante che ora Elisabetta II ha 93 anni e aveva esplicitamente chiesto a Harry di non fare nessun annuncio pubblico prima di avere un accordo chiaro su tutti i complicatissimi termini del suo addio, che era nell'aria da tempo e che il tabloid The Sun aveva praticamente già rivelato.

La coppia, sposata da meno di due anni, aveva appena trascorso sei settimane in Canada insieme al figlioletto di sette mesi, Archie, senza essere disturbata in nessun modo dalla stampa. Che questo sia stato un elemento positivo o negativo, per due che puntano a vivere facendo leva sul loro ruolo di celebrities, non è dato sapere.

Fatto sta che al Canada sono legati, visto che è a Toronto che Meghan Markle ha vissuto negli anni in cui girava la serie Suits ed è lì che ha molti dei suoi migliori amici. E prima di Natale, Harry aveva detto a Carlo di voler passare più tempo nel Paese nordamericano.

Il padre gli aveva però chiesto definire i suoi progetti in modo più concreto e articolato, visto che Harry e Meghan vivono dei soldi dei contribuenti, non sono autorizzati a lavorare e hanno degli obblighi ufficiali in quanto membri della cerchia stretta dei reali.

Ma il fratello di William è solo sesto in linea di successione al trono, la regina non ha esposto la sua foto sulla scrivania durante il discorso di Natale e nelle immagini ufficiali Harry e Archie non sono stati invitati a posare insieme a Elisabetta, Carlo, William e George, facendo infuriare Meghan e alimentando l'idea, presso la coppia, di potersi legittimamente ritagliare uno spazio di autonomia.

Solo che rinunciare al titolo reale ha degli svantaggi enormi e vorrebbe dire essere costretti a inchinarsi davanti a William e Kate, con cui i rapporti sono tesissimi: è cosa nota che le due cognate non si amano, ma è tra i due fratelli, un tempo inseparabili, che la ferita appare più profonda.

William avrebbe provato a fare da mediatore, ma senza alcun successo, dopo che il piano di indipendenza' presentato da Harry era stato giudicato superficiale e incoerente e dopo che la regina aveva rifiutato di incontrare il nipote prediletto, o almeno così narrano le cronache, in attesa di impegni precisi da prendere con Carlo.

E quindi ieri, dopo che i social media reali avevano celebrato il compleanno della trentottenne Kate con una serie impressionante di immagini di lei impeccabile, sorridente, disinvolta, c'è stata una lunga telefonata tra Elisabetta, Carlo e William per decidere una strategia.

Oltre all'annuncio, che tutti i loro consiglieri britannici avevano cercato di scongiurare, i Sussex hanno presentato il loro nuovo sito, sussexroyal, che indica già dal nome la volontà di usare il più possibile l'aura regale.

E' stato messo a punto con l'aiuto di una società di comunicazione americana, la Sunshine Sachs, ed è talmente strutturato da far pensare a qualcosa di preparato per lungo tempo. Ma la famiglia reale, oltre a dover mantenere la massima neutralità politica, ci tiene a stare lontana dalle questioni commerciali.

E sebbene la maggioranza dei britannici approvi la decisione di Meghan e Harry di fare un passo indietro, tutti sono concordi nel dire che la loro libertà non deve essere finanziata dai contribuenti. Essere un royal, nel bene e nel male, è un lavoro.

