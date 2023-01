CORTE & COLTELLI - TRA LE TANTE RIVELAZIONI DI HARRY SUL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA, LA PIU’ VELENOSA L'ASPETTO PIÙ DANNOSO RIGUARDA IL RAPPORTO CON LA STAMPA: GLI ENTOURAGE DI CARLO, WILLIAM E KATE AVREBBERO PASSATO AI GIORNALISTI INDISCREZIONI E INFORMAZIONI (NON SEMPRE VERITIERE) SU HARRY E MEGHAN IN CAMBIO DI UN TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE PER I LORO ASSISTITI - HARRY ACCUSA I WINDSOR DI NON AVER PROTETTO MEGHAN QUANDO...

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

principe harry e meghan markle 2

«Mi piacerebbe riavere mio padre e mio fratello». Dopo il documentario su Netflix, il principe Harry riprende il racconto delle fratture familiari che hanno portato lui e la moglie Meghan a lasciare i Windsor e trasferirsi in California. «Non era necessario che finisse così», ha spiegato il figlio di re Carlo in un'intervista rilasciata all'emittente britannica Itv alla vigilia della pubblicazione della sua autobiografia, «Spare». A quattro mesi dalla morte di Elisabetta e l'ascesa al trono del nuovo sovrano, la rottura tra i duchi del Sussex e il resto del casato continua a dominare le cronache reali e a intrattenere lettori e telespettatori in tutto il mondo.

principe william e principe harry

Da una parte l'immagine dei Windsor lascia intravedere un nuovo assetto, snello, moderno, più a contatto con la gente comune. Carlo ha riscosso grande successo con il suo primo discorso natalizio, un intervento con il quale ha voluto ricordare le difficoltà che affliggono gran parte della popolazione. Con 10,6 milioni di telespettatori, ha battuto ogni record: il discorso è stato il programma più guardato il giorno di Natale, superando i primati di Elisabetta.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

Tra le priorità del re, che ha 74 anni, c'è quella di evidenziare una linea di successione solida - William e Kate, con i tre figli - e pianificare una cerimonia d'incoronazione poco dispendiosa, simbolo di un regno moderato e attento all'ambiente. Se, assieme ai principi di Galles, è felice di mostrarsi caloroso e spiritoso con la folla che lo attende a ogni tappa, questo è un ritratto che stride con la versione di Harry.

Per conoscere appieno la ricostruzione del duca bisognerà aspettare il 10 gennaio e l'uscita di un volume il cui titolo gioca su vari aspetti: «Spare» come ruota di scorta ma anche libero e di troppo.

L'autobiografia è stata realizzata assieme a J.R. Moehringer, romanziere e giornalista statunitense vincitore nel 2000 del premio Pulitzer. Grazie alle prevendite è già nelle classifiche. A stuzzicare ulteriormente l'interesse del Paese ci sono ora le anticipazioni delle due interviste di Harry, quella a Itv e un'altra a un'emittente statunitense.

principe harry meghan markle

«Vorrei una famiglia, non un'istituzione», ha precisato il duca, alludendo al fatto che il fratello e il padre non hanno voluto accettare la formula che lui e Meghan proponevano trasferendosi negli Usa, optando per un taglio netto anche dei legami personali.

Harry ha parlato inoltre di un violento litigio con Carlo e William quando la regina Elisabetta era ancora in vita.

il principe william e il principe harry al funerale della regina elisabetta

L'aspetto più dannoso sembra riguardare le rivelazioni sul rapporto con la stampa: stando al duca, gli entourage di Carlo, William e Kate avrebbero passato ai giornalisti indiscrezioni e informazioni su Harry e Meghan - non sempre veritiere - in cambio di un trattamento più favorevole per i loro assistiti. Harry accusa la macchina dei Windsor di non aver saputo accettare che Meghan stesse attraversando un momento difficile, di non averla voluta proteggere e di aver mantenuto il silenzio anche quando il trattamento riservato alla duchessa si è fatto particolarmente violento.

documentario harry e meghan 8

Se i Windsor hanno preferito non commentare il documentario di Netflix, due interviste televisive - in onda già domenica sera - e un'autobiografia saranno difficili da ignorare così come l'accusa che siano Carlo e William a rimanere contrari a qualsiasi riconciliazione. «Credono che sia meglio continuare a farci passare per i cattivi», ha detto Harry che indubbiamente porta ancora dentro di sé il dolore per una madre strappata alla vita troppo presto.

i principi william e harry 2 kate, william, harry e meghan insieme a windsor il principe harry e meghan il principe william e kate i principi william, harry kate middleton meghan markle 2