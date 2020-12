15 dic 2020 08:05

LA CORTE DEI CONTI CITA IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, PER UN DANNO ERARIALE DA 403 MILA EURO - LA VICENDA RIGUARDA LE ASSUNZIONI, A MARZO 2016, NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DI QUATTRO EX VIGILI URBANI DI SALERNO - PER I MAGISTRATI CONTABILI È STATO SPERPERATO DENARO PUBBLICO PER LO STIPENDIO NON COMMISURATO ALLE QUALIFICHE…