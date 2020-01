15 gen 2020 10:03

A CORTINA SONO A CORTO DI SCHEI - UN HOTEL E' STATO SEQUESTRATO PER MANCATI PAGAMENTI E I CLIENTI VENGONO BUTTATI FUORI DALLE CAMERE - E' SUCCESSO IN UN ALBERGO A 3 STELLE, DI FRONTE AL MONTE CRISTALLO - NON SOLO: DOPO L'ARRIVO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, SONO ARRIVATI ALTRI TURISTI CHE AVEVANO PRENOTATO VIA BOOKING - ECCO COME È FINITA...