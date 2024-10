IL CORTOCIRCUITO DEI COMPLOTTARI “IN THE USA”: NON CREDONO CHE L’UOMO SIA RESPONSABILE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, MA PENSANO CHE I DEMOCRATICI ABBIANO PILOTATO GLI URAGANI VERSO GLI STATI REPUBBLICANI PER PUNIRLI – È LA STRAMPALATISSIMA TEORIA DELLA DEPUTATA SUPERTRUMPIANA MARJORIE TAYLOR-GREENE, NOTA PER LA SUA PASSIONE PER LE TEORIE DEL COMPLOTTO, CHE SOSTIENE CHE DIETRO AGLI URAGANI MILTON E HELENE, CHE HANNO COLPITO DIVERSI STATI DEL SUD, CI SIA LA MANO DI BIDEN – IL MOTIVO? TENERE GLI ELETTORI DEL “GOP” LONTANI DAI SEGGI IL 5 NOVEMBRE…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

uragano milton 12

I complottisti dell’uragano sono l’ultima conseguenza del tragico passaggio americano di Helene e Milton. Dopo le false accuse di Donald Trump, che aveva parlato di mancati aiuti alla popolazione da parte del governo americano, una sua fedelissima, la rappresentante del Congresso Marjorie Taylor-Greene ha rilanciato una teoria secondo cui i Democratici avrebbero pilotato gli uragani verso gli Stati Repubblicani per punirli, e tenere gli elettori lontani dai seggi il 5 novembre. […]

marjorie taylor greene contro biden al congresso

I meme ironici che mostrano un Joe Biden intento ad azionare uno “storm-atic”, un congegno generatore di tempeste, strappano un sorriso ma non allontanano l’angoscia in molti americani, colpiti da questa nuova ondata di complottisti. La base trumpiana ha subito preso per vera la storia, denunciando la macchinazione elettorale dei Democratici. Ma adesso ha provocato una serie di minacce di morte nei confronti dei meteorologi americani, accusati di aver coperto il complotto liberal, parlando di Helene e Milton come fenomeni naturali e non manovrati.

uragano milton 11

Da anni la destra, a cominciare da Trump, sostiene che l’uomo non sia responsabile del cambiamento climatico, però ritiene che l’uomo possa cambiare le condizioni del tempo. La base trumpiana non vede incongruenze. La tragedia che ha provocato in due settimane centinaia di morti in sei Stati, dal North Carolina alla Florida, continua a essere usata come tema di scontro politico e di minacce. […]

i danni dell'uragano helene foto lapresse 2

[…] Le notizie false sono dilagate su TikTok, Facebook e X, dove molti utenti hanno minacciato di uccidere i responsabili della Fema, l’agenzia federale per la protezione civile. Trump li ha accusati di non aver mandato soldi alle popolazioni colpite, perché i fondi sono stati dati tutti agli immigrati clandestini. Adesso il tycoon ha lanciato una nuova accusa: in North Carolina il governatore Democratico e i liberal stanno bloccando l’arrivo di aiuti, perché vogliono far soffrire la gente. E, naturalmente, i suoi follower hanno gridato allo scandalo. La teoria del complotto è stato rilanciato da persone che hanno fatto parte dell’amministrazione del tycoon.

i danni dell'uragano helene foto lapresse 1

“L’uragano Helene - sosteneva un post su X rilanciato da Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza con Trump - è un attacco provocato dalla manipolazione del tempo”. “Sì - ha detto la congressista Greene - possiamo controllare il tempo.È pazzesco che qualcuno continui a mentire, dicendo che non si può”. […]

