IL CORTOCIRCUITO DELLA GIUSTIZIA ITALIANA SUL QATARGATE: LA MOGLIE DI PANZERI PUÒ FINIRE IN UN CARCERE BELGA, LA FIGLIA NO – LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA HA DATO IL VIA LIBERA ALL'ESTRADIZIONE DI MARIA DOLORES COLLEONI, LA MOGLIE DELL'EURODEPUTATO CONSIDERATO IL “MANOVRATORE” DELLO SCANDALO AL PARLAMENTO EUROPEO, PERCHE’ HA RISCONTRATO “GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA” – MA LA STESSA CORTE HA DECISO CHE LA 38ENNE SILVIA PANZERI, FIGLIA DELLA COPPIA, DEVE RIMANERE IN ITALIA ALMENO FINO AL 3 GENNAIO, IN ATTESA DI UNA VALUTAZIONE SUL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI BELGHE (MA ALLORA NON DOVEVA VALERE ANCHE PER LA MADRE?)

Estratto dell’articolo di Sandro De Riccardis per https://milano.repubblica.it/

la moglie e la figlia di antonio panzeri

Un "compendio indiziario sufficiente". La sintesi giuridica utilizzata dal collegio della Corte d'Appello di Brescia ha superato ieri ogni argomento che i legali di Maria Dolores Colleoni hanno utilizzato in aula per impedire che venisse dato l'ok alla consegna della loro assistita alle autorità belghe.

E sebbene la moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri abbia "negato gli addebiti", la sentenza della Corte ha fondato la propria decisione sugli stessi elementi d'indagine contenuti nel Mae, il Mandato di cattura europeo, notificato dalla procura di Bruxelles alle autorità italiane. "Sussistono gravi indizi di colpevolezza", scrive così il collegio presieduto da Anna Dalla Libera.

Per esempio il riferimento al "giant", il diplomatico marocchino Atmoun, ambasciatore in Polonia. "I coniugi utilizzano le carte di credito di una terza persona che chiamano "il gigante"", riporta il collegio bresciano nella sentenza. In più il tribunale fa riferimento ai dialoghi tra marito e moglie in cui i due parlano della grande disponibilità di denaro utilizzata in vacanze all'estero e spese di albergo.

antonio panzeri

Quelle conversazioni in cui la donna svela "una vacanza da 100 mila euro come l'anno scorso" e un'altra nella quale sembra rimproverare il marito per la "proposta attuale da 9mila euro per un soggiorno a persona" ritenuto eccessivo.

E' stato respinto anche l'argomento difensivo secondo cui trasferire una indagata ai domiciliari in un carcere estero possa configurare una violazione dei diritti dell'uomo. "Non ci sono elementi ostativi" al trasferimento anche perché "non c'è un procedimento penale in Italia sugli stessi fatti" per cui procede la procura belga. […]

Lo stesso rilievo sulle condizioni carcerarie belghe è stato avanzato oggi. Non con una memoria difensiva, ma in via preliminare, con una eccezione all'inizio dell'udienza. E' questo che ha portato alla sospensione del procedimento relativo alla figlia di Colleoni, Silvia Panzeri, e al rinvio al 3 gennaio. […]

ANTONIO PANZERI

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6 banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 3 banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 2 soldi trovati a casa di eva kaili e panzeri ANTONIO PANZERI - FRANCESCO GIORGI - NICCOLO FIGA' TALAMANCA banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili 1