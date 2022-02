COSA C'E' VERAMENTE DIETRO LE DIMISSIONI DI ZUCKER? - LA STORIA DELLA RELAZIONE CON LA SUA VICE ALLISON GOLLUST ERA UN SEGRETO DI PULCINELLA DA ANNI. POSSIBILE CHE ALLA WARNERMEDIA, LA SOCIETA' CHE POSSIEDE LA TESTATA, NON SAPESSERO NULLA? - KATIE COURIC, EX GIORNALISTA DELLA NBC: "DOVEVO CHIEDERMI PERCHE' JEFF STESSE PUNTANDO COSI' TANTO PER PORTARE ALLISON A BORDO. LEI, SUO MARITO E I SUOI FIGLI SI ERANO TRASFERITI NELL'APPARTAMENTO PROPRIO SOPRA QUELLO DI JEFF E CARYN..."

Dagotraduzione dal New York Mag

Jeff Zucker

All'inizio, è sembrato che le dimissioni di Jeff Zucker fossero solo un altro danno collaterale della fine di Andrew Cuomo, per gli stessi motivi che misero fuori combattimento il fratello Chris alla Cnn mesi prima.

Ma per molti membri dello staff della Cnn, qualcosa non torna sulle dimissioni a sorpresa di Zucker. Il presidente della rete ha dichiarato di non aver reso pubblica una relazione romantica con la sua numero 2, Allison Gollust, fino al momento in cui è emersa durante un'indagine su Chris Cuomo (Gollust lavorava come capo delle comunicazioni di Andrew Cuomo prima che si trasferisse alla CNN e fu sostituita dalla famigerata Melissa DeRosa.)

Jeff Zucker 2

Per cominciare, la relazione tra Zucker e Gollust è stata uno dei più grandi segreti di pulcinella. I membri dello staff della Cnn hanno navigato goffamente in questa situazione, e ogni volta che si occupavano di lei, erano perfettamente consapevoli del suo coinvolgimento con il capo. E hanno alzando gli occhi al cielo quando Gollust che ha detto «la nostra relazione è cambiata durante il Covid».

Andava avanti da molto più tempo: Page Six ci strizzava l'occhio di tanto in tanto, i due si conoscono da quando hanno lavorato insieme alla NBC decenni fa. Come ha scritto Katie Couric nel suo dissoluto libro di memorie: «Dovevo chiedermi perché Jeff stesse puntando così tanto per portare Allison a bordo». «Lei, suo marito e i suoi figli si erano trasferiti nell'appartamento proprio sopra quello di Jeff e Caryn - tutti quelli che hanno sentito parlare dell'accordo hanno pensato che fosse davvero strano».

Allison Gollust 2

Come avrebbe potuto WarnerMedia, la società proprietaria della CNN, non averlo saputo? Una fonte vicina a Jason Kilar, il capo uscente della WarnerMedia che ha accettato le dimissioni di Zucker, afferma che Kilar non sapeva che le voci fossero vere fino a quando l'indagine Cuomo non le ha confermate. La fonte dice che Kilar aveva sentito parlare per la prima volta della relazione quando Radar Online aveva pubblicato un articolo a dicembre, ma aveva pensato che fosse solo un pettegolezzo. (Questo è il motivo per cui non bisognerebbe assumere un uomo della Silicon Valley per dirigere una società di media di New York - non conoscono nemmeno i buoni pettegolezzi).

Gli due grandi capi non andavano d’accordo: Zucker era infuriato per il fatto che Kilar rimescolasse l'organigramma dell'azienda, ordinando che Gollust e altri membri dello staff senior della CNN riferisso direttamente a WarnerMedia. «È come se Allison e Jeff fossero in una sorta di viaggio di potere codipendenti», dice qualcuno che conosce la coppia dai tempi della NBC.

Allison Gollust

Questa settimana Zucker non ha partecipato alle riunioni editoriali mattutine della rete, ma questo non è stato necessariamente interpretato male: alcuni presumevano che si stesse semplicemente preparando per un lavoro più grande. In effetti, Zucker stava per essere l’uomo giusto al posto giusto: la Discovery, gestita dal suo amico David Zaslav, è nelle fasi finali della fusione con WarnerMedia, e il continuo regno di Zucker sembrava quasi assicurato. «Tutti pensano che questo sia opera di Kilar», afferma un membro dello staff della CNN. «Jeff ha detto che sarebbe rimasto fino alla fusione, e questo è proprio dietro l'angolo».

Zucker con Allison Gollut

Molti membri dello staff della CNN sono rimasti sgomenti per il suo licenziamento, dato che gli è stato attribuito il merito di aver ribaltato la rete quando ha preso il controllo nove anni fa. «Jeff è stato un grande leader durante un periodo tumultuoso nel paese», afferma un corrispondente senior della rete. «È un enorme spreco di talento e visione in un momento critico per la rete e un vero peccato». Un altro membro dello staff dice: «È un misto di shock e crepacuore. Jeff ha avuto rapporti con tutti, dai conduttori ai giornalisti ai produttori. Tutti amano Jeff». Ed è ancora il negozio di Zucker. Uno dei tre capi ad interim incaricati oggi è Michael Bass, che è amico di Zucker dai tempi di Harvard. «È Jeff Jr.», dice una persona che conosce entrambi gli uomini.

È un lungo autunno per Zucker, che ha iniziato la sua carriera come «il 27enne produttore esecutivo e bambino monello dello show di Today», nelle parole della rivista Spy dell'epoca. Naturalmente, la sua eredità sarà anche legata a quella di Donald Trump. Zucker ha riabilitato la carriera di Trump nel 2004 dando il via libera a The Apprentice. Durante i primi giorni della sua prima corsa presidenziale, Trump è stato valutato d'oro per la CNN, che lo ha coperto incessantemente prima che lo considerasse «produttore di notizie false».

Jeff Zucker

Quando sono trapelate le registrazioni di una telefonata tra Zucker e Michael Cohen nel 2016, in cui offriva consigli a Trump e diceva che aveva «tutte queste proposte» per uno spettacolo settimanale con Trump, pochi sono rimasti sorpresi. Come ha affermato lo stesso Trump in un'intervista del 2015 a The Hollywood Reporter: «Jeff è un mio amico ».

Ora Zucker, Trump ed entrambi i Cuomo sono senza lavoro. Forse possono iniziare qualcosa insieme.