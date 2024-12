COSA C'ERA NEL CELLULARE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA? – DALLA CONSULENZA INFORMATICA SUGLI SMARTPHONE DEL FIGLIO DI ’GNAZIO E DELL’AMICO TOMMY GILARDONI, ACCUSATI DI AVERE VIOLENTATO UNA 22ENNE NEL MAGGIO 2023, SPUNTANO NUOVI VIDEO DELLA NOTTE IN QUESTIONE – LE IMMAGINI ORA DOVRANNO ESSERE VALUTATE DALLA PROCURA, PER CAPIRE SE SIANO UTILI ALLE INDAGINI – SI ATTENDE ANCHE L'ESITO DELLA CONSULENZA MEDICO LEGALE E TOSSICOLOGICA SULLE CONDIZIONI DELLA RAGAZZA...

Hanno recuperato alcune immagini e video di quella notte, quella tra il 18 e il 19 maggio 2023. Immagini che ora dovranno essere valutate dalla procura, per capire se siano utili alle indagini sulla presunta violenza sessuale di cui sono accusati Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e il suo amico, il dj Tommy Gilardoni.

La nuova consulenza tecnico-informatica che era stata disposta nei mesi scorsi è stata depositata dagli investigatori della polizia scientifica alla procura di Milano che indaga sulle accuse scaturite dalla denuncia di una studentessa 22enne.

Da quanto si è saputo, con gli ultimi approfondimenti tecnici gli inquirenti sono riusciti a recuperare alcune immagini in più, in particolare qualche video intimo girato da La Russa jr e Gilardoni quella notte. Pare, tuttavia, che non siano decisivi per lo sviluppo dell'inchiesta.

I filmati, almeno quattro, erano stati trovati sui telefoni dei due indagati: uno spezzone su quello di La Russa e tre su quello dell'amico Gilardoni. Tutti acquisiti con la formula dell'accertamento tecnico irripetibile della copia forense, a cui avevano partecipato anche i legali e i rispettivi consulenti dei due ragazzi. Dalle indagini della quarta sezione della Squadra mobile era poi emerso che alcuni di questi potevano essere circolati su altri cellulari di alcuni loro amici.

Le nuove analisi avevano riguardato, in particolare, i telefoni di due giovani che erano presenti nella discoteca milanese Apophis, dove la ragazza incontrò nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 il figlio del presidente del Senato. Testimoni che avrebbero dato una prima ricostruzione non veritiera, in certi passaggi, sulla dinamica della nottata.

Intanto, nelle indagini della Squadra mobile, coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, si è in attesa nei prossimi giorni anche del deposito della consulenza medico legale e tossicologica sulle condizioni della ragazza per stabilire se fosse o meno in grado di esprimere un consenso, dato che aveva bevuto e assunto tranquillanti, cannabis e cocaina.

Aveva raccontato di essersi risvegliata a casa La Russa senza ricordare alcunché. Gli inquirenti dovranno pure verificare il presunto dolo dei due indagati, che hanno sempre parlato di rapporti consenzienti. […]

