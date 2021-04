Il Doge per Dagospia

Milano è un porno d'autore. Uno di quelli dalla sceneggiatura essenziale. Rigorosamente senza colonna sonora. Senza suoni che non siano quelli dei lascivi gemiti della carne che esulta. Carne sopra carne. Erezione della truce, e a volte trucida, meraviglia e conflitto del piacere.

MILANO - ANNUNCIO HOT DI UN TRAVESTITO

È un po' come l'idea di "arte" per gli esistenzialisti crucchi: "apertura di un nuovo mondo di verità". E la verità è la piu' piccolo borghese delle pause: quella del post orgasmo. Quella con la sigaretta in bocca. E una gran fetta di Milano, questa terza ondata del feroce virus la sta vivendo corrompendo le soste. Sta forzando le sue erezioni. Amplificando i suoi amplessi. Mettendo a rischio se stessa. Annaspando e nuotando in gioie di "contrabbando".

Milano proprio non ce la fa a rinunciare al suo lato B. Un città che gira intorno all’ano, anche in tempo di Covid. Qualsiasi colore i governanti le mettano addosso. E da quando puttane, escort, trans e pusher hanno non pascolano più sotto la Madonnina, riducendo all'osso le feste chem-sex o "pan-sex", i milanesi cosiddetti "etero" fanno di necessita' virtu'.

Dagospia si è imbattuto in Francesco B., uomo gay di 43 anni con un po' di panza e un filo di barba, che ci ha raccontato la sua storia. Francesco ha affittato per 5 giorni una stanza in un Bed & breakfast vicino piazzale Loreto. E ha postato su un sito di incontri il suo annuncio, corredato dalle seguenti foto:

"Vanessa trav insospettabile ospita gratis h24. Cercasi solo attivi dominanti. Sono Vanessa TRAV insospettabile di 42 anni amante dei gingilli larghi e pieni. Ospito GRATIS ora in Loreto uomini italiani e non, che vogliono essere soddisfatti da me. Cerco ora e non domani. Contatto telefonico immediato e veloce. No perditempo”.

Francesco, meglio specificarlo, ha indossato solo una parrucca in testa e un paio di orrende scarpe in plastica rosa lucido e tacco 12. Ha conservato fiero la sua barbetta e il suo villoso e rigonfio addome. Come è andata? In quattro giorni e tre notti si sono presentati ben 103 uomini, di età compresa tra i 19 ai 55 anni.

Le categorie professionali? Le più disparate. Di notte tassisti, camionisti, conducenti di autobus, tre infermieri, addetti alla metro e dipendenti Auttogrill. Il 90% sposati o fidanzati.

Poi quattro guardie giurate, due vestiti da militari (che volevano farlo in tre). Tre addetti alla sicurezza. Hanno risposto all’appello anche molti corrieri Amazon e "pizza boys". Anche due postini e uno che guidava un camion con idrante. Ben rappresentata anche la categoria dei liberi professionisti: consulenti finanziari, un paio di novelli avvocati e una cinquina di agenti immobiliari. Dieci studenti, tra i 19 e i 26 anni, di buona famiglia e ben vestiti. Non potevano mancare gli operai e ragazzoni col reddito di cittadinanza in attesa di occupazione. Quasi tutti italiani.

Cosa chiedeva la stragrande maggioranza? Un rapporto versatile, bi-curious: possedere ed essere posseduto. Molti i feticisti dei piedi e del tacco 12. E il rischio covid? A nessuno è sembrato importare granché.

Ps: ha risposto all’annuncio anche uno dei protagonisti del programma "Matrimonio a prima vista". Ha chiesto di poter raggiungere l'orgasmo con la antica e complessa tecnica del fisting…Di chi si tratta? A quale edizione ha partecipato? Ah, saperlo...