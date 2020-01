COSA AVRÀ VOLUTO DIRE HARRY CON IL SUO STRAMPALATO DISCORSO DI CONGEDO? – IL DUCA SI È BEN GUARDATO DAL PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DI QUANTO SUCCESSO, FACENDO INTENDERE DI ESSERE STATO SPINTO AD ABBANDONARE LA "FIRM" – I COLPEVOLI? GLI UNICI CITATI APERTAMENTE SONO I SOLITI MEDIA, LA “FORZA POTENTE” ALLA QUALE LA MOGLIETTINA HA AMMICCATO DA DUCHESSA PER QUASI DUE ANNI – E IL FUTURO? ''UN SALTO NEL BUIO…'' - VIDEO

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

harry parla a un evento di beneficienza

Harry non pensava che finisse così, voleva continuare a servire il suo Paese e la Regina. Ma evidentemente non si sono spiegati bene, e a lui e Meghan «non sono rimaste altre opzioni». Il discorso d' addio che il duca di Sussex ha tenuto in casa di amici, all' associazione Sentebale che lui stesso ha fondato con il principe Seeiso del Lesotho in nome di sua madre Diana, è stato molto toccante, ma ha evitato accuratamente di affrontare le questioni di fondo che hanno portato al divorzio dalla Royal Family.

meghan markle in canada 16

Harry, che poche ore prima aveva fatto pace con il fratello William, ha letto con emozione un testo preparato con cura, senza ammettere un briciolo di responsabilità in quello che è accaduto, come se non fossero stati lui e sua moglie ad annunciare su Instagram il divorzio prima ancora di avvisare Elisabetta. «Voglio che ascoltiate da me la verità - ha detto -, per quanto posso rivelare.

harry arriva in canada 2

Non come un principe, un duca, ma come Harry». E qual è dunque la verità? «La nostra speranza era di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici. Sfortunatamente, questo non era possibile. Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione assunta alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie».

meghan harry e la regina elisabetta

La Regina, ha aggiunto Harry, resterà sempre il suo "comandante in capo" e non le farà mai mancare il suo rispetto. Inevitabile un accenno a Diana: «Quando ho perso mia madre 23 anni fa, mi avete preso sotto la vostra ala. Avete vegliato su di me per così tanto tempo, ma i media sono una forza potente».

la lettera di buckingham palace

E il futuro? «Stiamo facendo un salto nel buio», ha ammesso Harry. Se avesse fatto il suo discorso davanti alla "forza potente" dei media, qualcuno gli avrebbe chiesto se l' impegno a rispettare sua nonna non arrivi un po' tardi, dopo i ripetuti e ostentati sgarbi di Meghan alla Regina negli ultimi mesi. E poi davvero vuole far credere di essere stato lui a decidere per sé e per sua moglie?

Davvero pensa che qualcuno creda che volessero fare le stesse cose di prima rinunciando solo ai finanziamenti pubblici? Harry si è congedato con un addio un po' strampalato, scritto per fare versare qualche lacrima e per assolvere i Sussex da ogni responsabilità.

meghan markle e harry 1

Ma una cosa vera l' ha detta: dopo le decisioni prese con fermezza da Elisabetta, il suo futuro e quello di Meghan sono diventati un salto nel buio.

