la regina e harry

Dopo il summit senza precedenti della Famiglia Reale a Sandringham per trovare un accordo su Harry e Meghan, la Regina ha pubblicato un comunicato. Ma cosa si nasconde dietro le parole misurate e ben pesate di Elisabetta II?

La corrispondente reale del Daily Mail Rebecca English ha esaminato il testo prendendo in considerazione sei frasi chiave del testo per scoprirne il significato nascosto.

Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia.

il comunicato della regina 1

Il fatto che la regina abbia rilasciato la dichiarazione a suo nome e faccia riferimento a "la mia famiglia" e "mio nipote e la sua famiglia" è significativo. La Regina è stata profondamente ferita dagli eventi della scorsa settimana, ma è stata anche presa alla sprovvista dalla reazione contro Harry dopo che ha rilasciato la sua dichiarazione senza farle sapere nulla prima. La Regina vuole che il mondo sappia che non è solo il capo della "Firm", ma anche una nonna.

harry e meghan markle 4

Era improbabile che Sua Maestà - le cui recenti uscite pubbliche erano state progettate per mostrare che la vita reale stava continuando normalmente - avrebbe descritto l'incontro con un termine diverso da "costruttivo" visto che da giorni cerca di stabilizzare la nave e tracciare una via d'uscita dalla crisi.

harry bob iger meghan markle beyonce

La mia famiglia e io siamo totalmente a favore del desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita per la loro giovane famiglia.

Il riferimento di Sua Maestà a "Harry e Meghan", piuttosto che "il Duca e la Duchessa del Sussex", come vuole il protocollo per le dichiarazioni ufficiali del Palazzo, potrebbe essere un indicatore che alla coppia verra tolto il titolo di HRH.

GADGET DI HARRY E MEGHAN MARKLE

"Io e la mia famiglia" è anche un tentativo di mostrare un fronte unito e spazzare via i dubbi di divisione all’interno di Buckingham Palace.

Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente come famiglia pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia.

il comunicato della regina

La Regina, così come altri membri anziani della famiglia reale, mette in chiaro di essere ferita dai eventi recenti. C'è anche lo stupore che Harry, in particolare, si sia sentito spinto dalla decisione dal progetto di Carlo di una futura monarchia ridotta.

Al tempo del Queen's Diamond Jubilee nel 2012, quando la regina, Carlo e i suoi due figli erano sul balcone di Buckingham Palace, Harry venne descritto come "componente chiave" della casa reale. I membri della famiglia reale hanno sempre creduto che Harry abbia sempre portato gioia di vivere e senza di lui e Meghan mancheranno reali di alto rango. La Regina, tuttavia, comprende il suo desiderio di staccarsi e il suo rifiuto di inchinarsi alle convenzioni.

regina elisabetta ii

Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono fare affidamento su fondi pubblici nella loro nuova vita.

La mancanza di dettagli su questo dettaglio fa capire che c’è ancora molto su cui discutere. Si prevede che Harry e Meghan facciano milioni grazie al loro brand, ma non sarà economico mantenere uno stile di via che li vuole divisi tra Canada e Gran Bretagna. La dichiarazione non specifica se Carlo continuerà a dare al figlio la somma di 2 milioni di sterline all'anno. Si evita di affrontare il problema della sicurezza finanziata dai contribuenti e dell'aiuto consolare. Inoltre i reali temono che i loro “incassi” possano svalutare il marchio reale.

carlo

È stato pertanto concordato che ci sarà un periodo di transizione in cui i Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito.

Nel trasferire il figlio, i cani e la famiglia in Canada, Harry e Meghan hanno già fatto capire alla Regina che, almeno per l'immediato futuro, non c'è alcuna intenzione di tornare in Gran Bretagna.

In questo la Regina ha avuto pochissima scelta. Non può ordinare loro di tornare, quindi potrebbe anche capitolare per mantenere la pace mentre cerca di formalizzare i nuovi accordi.

i meme su meghan e harry 7

Queste sono questioni complesse che la mia famiglia deve affrontare e c'è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto che le decisioni finali siano prese nei prossimi giorni.

Qui la regina ammette di navigare in acque inesplorate, ma chiarisce la determinazione a che si lavori 24 ore su 24 per arrivare a una soluzione elegante.

