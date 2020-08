UNA COSA BUONA IL LOCKDOWN L’AVEVA FATTA: AVERCI LEVATO GRETA DALLE PALLE. E INVECE ECCOLA DI NUOVO A MANIFESTARE INSIEME A UNA DECINA DI ATTIVISTI DI “FRIDAYS FOR FUTURE” DAVANTI ALLA PORTA DI BRANDEBURGO A BERLINO PER RICOMINCIARE LO SCIOPERO PER IL CLIMA – “WE ARE BACK” MINACCIA LA 17ENNE DOPO AVER INCONTRATO LA MERKEL: “È STATA MOLTO CARINA E AMICHEVOLE, MA NON BISOGNA ESSERE SOLTANTO CANCELLIERI PER…” - VIDEO

Da "www.ansa.it"

Greta Thunberg ha manifestato insieme a una decina di attivisti di Fridays for Future davanti alla Porta di Brandeburgo stamattina a Berlino per ricominciare lo sciopero per il clima del venerdì.

All'indomani dell'incontro in cancelleria con Angela Merkel, l'attivista 17 enne svedese è tornata in piazza insieme al volto tedesco della protesta ambientale, Luisa Neubauer, e alle due attiviste del Belgio Anuna de Wever und Adélaide Charliér. Lo ha comunicato la stessa Greta via twitter, accompagnando le foto dal motto: "We're back" (siamo tornati). Le foto mostrano le immagini di una manifestazione svolta nel rispetto delle norme sul distanziamento per il coronavirus.

"Angela Merkel è stata molto carina e amichevole". Lo ha detto Greta Thunberg, a Berlino in conferenza stampa dopo l'incontro con la cancelliera. "Ma non bisogna essere soltanto cancellieri o primi ministri, per diventare leader coraggiosi, basta andare per le strade e adempiere ai propri doveri democratici".

Greta ha detto: "Abbiamo bisogno di leader, di persone che abbiano coraggio, che escano dalla loro zona di confort e pensino al lungo periodo".

Fridays for future lancia mobilitazione il 25 settembre - Sara' il 25 settembre il prossimo sciopero di Fridays for future: lo ha detto a Berlino, in conferenza stampa, la leader tedesca del movimento Luisa Neubauer.

'Stiamo organizzando 700 manifestazioni in Germania, molto sicure e conformi alle regole del coronavirus', ha affermato lievemente ironica. Accanto a Greta Thunberg, a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel, Neubauer ha spiegato che il movimento 'sta cercando di mobilitarsi dappertutto', ma ha anche accennato alle difficolta' dovute alla pandemia, che potrebbero indurre a proteste in formato digitale.

