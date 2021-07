COSA CI FACEVANO LE DUE RAGAZZE FALCIATE DAL TRATTORE IN QUEL CAMPO A MILANO? - INDAGATO PER DOPPIO OMICIDIO COLPOSO IL BRACCIANTE ALLA GUIDA DEL MEZZO CHE LE HA TRAVOLTE E UCCISE: È UN ATTO DOVUTO, LUI SOSTIENE DI NON AVERLE VISTE TRA LE PIANTE ALTE DUE METRI - HANAN NEKHLA, 32 ANNI, E SARA EL JAAFARI, 28 ANNI, FORSE ERANO SVENUTE PER AVER INALATO LA SOSTANZA CHIMICA NEBULIZZATA - DI FIANCO AI LORO CORPI SONO STATE TROVATE TRACCE DI STUPEFACENTI...

C.Gu. per "Il Messaggero"

HANAN NEKHLA E SARA EL JAAFARI

«Le piante sono alte più di due metri, non ho nemmeno visto le ragazze». Ai carabinieri ripete di non essersi accorto di nulla il giovane bracciante che venerdì mattina, accanto alla tangenziale est di Milano, alla guida di un grosso trattore andava avanti e indietro nel campo per dare l'insetticida alle piante.

In mezzo al mais fitto c'erano due giovani, sdraiate sul loro giaciglio di fortuna, ancora addormentate o forse svenute per aver inalato la sostanza chimica nebulizzata. Ora l'uomo è indagato come atto dovuto per duplice omicidio colposo. Sarà l'inchiesta coordinata dalla Procura di Lodi a far luce sulla tragedia di Hanan Nekhla, 32 anni, e Sara El Jaafari, 28 anni, schiacciate dal trattore.

ALTRE PERSONE PRESENTI

Le due giovani non avevano una base fissa né un lavoro: girovagavano dormendo a casa di parenti o amici tant'è che quando sono scomparse nessuno dei familiari, che abitano tra Varese e Milano, si è preoccupato.

Le ricerche delle ragazze di origini marocchine, trovate senza vita venerdì sera nella campagna tra San Giuliano e Locate di Triulzi, sono cominciate dopo che, poco prima delle 11 di mattina, la più giovane ha dato l'allarme chiamando il 112 e spiegando in arabo che erano state investite da una «mietitrebbia», che l'amica era morta e lei era ferita in modo grave.

Una telefonata in cui le parole pian piano sono diventate sempre più flebili e confuse, fino a quando la sua voce è scomparsa. A fornire chiarimenti sarà l'autopsia che si svolgerà oggi all'Istituto di medicina legale di Pavia, che prevede anche esami tossicologici poiché si ipotizza che sulle cause della morte delle giovani possa aver influito l'inalazione del pesticida spruzzato sulle piante.

Oltre a ciò sono in corso verifiche su alcuni cellulari ritrovati vicino ai corpi delle vittime, «per ricostruire le ultime ore della loro vita e per capire se con loro ci fossero altre persone» che non hanno dato l'allarme e sono scappate.

Accertamenti anche su quanto ritrovato nel campo, non molto lontano dal boschetto dell'eroina di Rogoredo: oltre alle coperte, alcune bottiglie e lattine di birra e carta stagnola, ritenute tracce di consumo di stupefacenti.