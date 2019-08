20 ago 2019 18:24

COSA CI FANNO IN VACANZA INSIEME CARMELITA D’URSO E FILIPPO NARDI? "BARBARIE" È STATA INVITATA DALL’EX NAUFRAGO NELLA VILLA DI CAPALBIO DOVE SEMBRA AVER MESSO RADICI TRA SCATTI SEXY IN PISCINA E RELAX – LE FOTO E I VIDEO CHE LI RITRAGGONO INSIEME NON SONO PASSATI INOSSERVATI E C’È GIÀ CHI PENSA CHE TRA I DUE SIA SCATTATA LA PASSIONE. IMMANCABILI GLI HATERS: "CHE FAI, TI METTI CON TUO FIGLIO? (VIDEO)