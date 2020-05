COSA CI NASCONDE LA CINA? - SEMBRAVA FINITA E INVECE SCATTA UN NUOVO ALLARME A WUHAN: DOPO GIORNI DI QUIETE, REGISTRATI 5 NUOVI CASI DI COVID. E NESSUNO SA DA DOVE ARRIVINO IL NUMERO È RELATIVAMENTE BASSO, ANCHE SE COSTITUISCE UN TERZO DEI NUOVI CASI REGISTRATI IN CINA (17 DALLA FINE DI MARZO)

Da https://it.businessinsider.com/

ospedale wuhan

Sembrava finita, e invece no. A Wuhan si sono registrati 5 nuovi casi di Covid. Il numero è relativamente basso, anche se costituisce un terzo dei nuovi casi registrati in Cina (17 dalla fine di marzo). Non si sa di preciso da dove arrivino i nuovi casi, ma, almeno per quanto riguarda Wuhan, i cinque nuovi malati risiedono tutti nello stesso compound residenziale, mentre, per altri 5 dei 17 totali, si conta abbiano avuto contatti con malati russi e della Corea del Nord.

ospedale wuhan 1 LABORATORIO DI WUHAN