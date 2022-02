COSA CONTIENE, QUANTO È EFFICACE E A CHI È RACCOMANDATO NOVAVAX, IL VACCINO CONTRO IL COVID CHE DOVREBBE CONVINCERE GLI SCETTICI A FARSI INOCULARE – A DIFFERENZA DEI VACCINI A RNA MESSAGGERO, OLTRE ALLA PROTEINA RICOMBINANTE, C’È UN ADIUVANTE A BASE DI SAPONINA, ESTRATTA DALLA CORTECCIA DI UN ALBERO – È STATO AUTORIZZATO SOLO PER IL CICLO PRIMARIO E, DAI PRIMI STUDI, PARE INIBISCA ANCHE OMICRON – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Margherita De Bac per il "Corriere della Sera"

1 Il primo milione di dosi di Novavax arriva in Italia. Da oggi Regioni come Piemonte e Marche danno il via alle prenotazioni, domani il Lazio. È un vaccino a base di proteine ricombinanti, che cosa sta a indicare?

Significa che la risposta immunitaria viene stimolata da alcuni frammenti di una proteina, in questo caso la Spike - necessaria al Sars-CoV-2 per agganciarsi e penetrare nelle cellule -, che è copiata in laboratorio. Con tecniche di ingegneria genetica i frammenti vengono purificati e riprodotti in laboratorio. Le particelle proteiche, una volta iniettate nell'organismo umano, stimoleranno la produzione di anticorpi anti Spike, già pronti a combattere il virus in caso di infezione.

2 Contiene altre sostanze?

Nel vaccino, oltre alla proteina ricombinante, c'è un adiuvante, cioè una sostanza che aiuta il sistema immunitario a innescare una buona risposta. L'adiuvante è a base di saponina, estratta dalla corteccia di un albero, la quillaja saponaria.

3 Che differenza c'è con i vaccini a Rna messaggero?

I vaccini a Rna messaggero contengono le istruzioni per rendere capace l'organismo di fabbricare in proprio la proteina Spike con l'obiettivo di produrre gli anticorpi. Una volta «consegnate» alla cellula le istruzioni che le servono, il frammento di Rna si disintegra. L'approccio di Novavax è maggiormente conosciuto ed è stato già utilizzato per vaccini contro altre malattie, ad esempio l'anti meningococco e l'anti epatite B.

4 Quanto è efficace?

In base a quanto verificato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), e poi riesaminato dalla nostra agenzia Aifa, il vaccino è risultato efficace al 90% nel prevenire la malattia sintomatica. Il risultato è emerso da due studi clinici che hanno coinvolto circa 50 mila partecipanti (30 mila persone hanno ricevuto l'iniezione con il preparato, 20 mila il placebo). Il primo, condotto tra Stati Uniti e Messico, ha registrato un'efficacia del 90,4%. Il secondo studio, realizzato prevalentemente in Inghilterra, una protezionedell'89,7%. Quindi si tratta di una copertura alta ma pur sempre inferiore a quella garantita dai vaccini già utilizzati (Pfizer e Moderna) che arrivano al 95% circa.

5 Quante dosi servono?

Per arrivare a questa soglia di efficacia sono previste due dosi somministrabili a tre settimane di distanza. È in attesa di pubblicazione uno studio sul contributo di una terza dose al rafforzamento dell'immunità contro il coronavirus. Per il momento il vaccino è stato autorizzato solo per il ciclo primario, ovvero due dosi.

6 Agisce anche contro la variante Omicron?

Gli studi dell'azienda sono stati eseguiti quando Omicron non era ancora in circolazione e il ceppo prevalente era il Beta. Però, sempre l'articolo uscito in pre print , sembrerebbe dimostrare che gli anticorpi stimolati da questo vaccino inibiscono anche Omicron.

7 Qual è il valore aggiunto di Novavax?

Si conta sul fatto che possa avvicinare alla vaccinazione i cosiddetti esitanti, la cui ritrosia si basa sull'ingiustificata paura che i composti a mRna possano modificare il genoma o causare effetti nocivi sulla fertilità. In futuro il nuovo arrivato potrebbe essere inserito negli schemi di vaccinazione eterologa (ad esempio, due dosi di Pfizer, la terza con Novavax). Pur mancando ancora i dati sul prodotto specifico, questa strategia si è dimostrata sicura e in grado di indurre una risposta immunitaria più solida.

8 A chi è raccomandato?

A tutti, a partire dai 18 anni d'età. Si è visto che l'efficacia si mantiene costante anche nei soggetti di età superiore ai 64 anni.

9 È sicuro questo tipo di vaccino?

Il profilo di sicurezza è apparso soddisfacente, sono state osservate durante gli studi clinici reazioni avverse di lievissima entità, prevalentemente locali (arrossamento o gonfiore in prossimità della puntura). Ovviamente dati più completi sulla sicurezza si otterranno solo con un costante monitoraggio della vaccinazione «sul campo», attraverso il sistema di farmacovigilanza.

10 Come si conserva?

In frigorifero, a temperature normali. Novavax non richiede il rispetto della catena del freddo come i vaccini a Rna messaggero. 11 Da chi è prodotto? Dall'azienda americana Novavax, nome commerciale Nuvaxovid. È il quinto vaccino autorizzato dagli enti di regolatori in Europa dopo quelli di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

