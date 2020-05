COSA FANNO LE STAR SE NON POSSONO PASSARE DA UN RED CARPET ALLA VACANZA? DIVENTANO SCEME E POSTANO LE LORO FOLLIE IN QUARANTENA SUI SOCIAL – CI SONO LE CHIAPPE ALL’ARIA DI KYLIE JENNER E STASSI, IL MEGA CATFIGHT TRA SMUTANDATE A CASA DI BLUEFACE E HANNAH STOCKING CHE USA LA MACCHINETTA DA BARBA DEL PADRE PER ELIMINARE LE SOPRACCIGLIA – E POI IL BALLETTO IPNOTICO DI JUSTIN BIEBER E… VIDEO

DAGONEWS

rissa a casa di blueface 2

Cosa fanno le star se non possono passare da un red carpet all’aereo privato che li porta in vacanza? Diventano sceme e postano le loro follie in quarantena sui social. C’è la pasta cucinata in padella da Oprah Winfrey ripresa mentre si scola un bicchiere di vino. I balletti da sturbo di Kylie Jenner e Stassi e il villone con cinema e sala da barbiere di DaBaby.

kylie jenner e stassi 1 1

Gli allenamenti intesivi da Dj Khaled supportato dalla figlia che lo incinta a dare il meglio, Hannah Stocking che usa la macchinetta da barba del padre per eliminare le sopracciglia e l’incredibile rissa tra donne a casa di Blueface. E se i rapper non rinunciano alla passera in quarantena, Justin Theroux organizza una cena romantica con il cane e Justin Bieber improvvisa un balletto ipnotico.

jason derulo 2

E poi ci sono le prodezze di Jason Derulo, quello sciroccato di Logan Paul che monta gli elastici in casa, Chris Hemsworth in versione apicoltore. Lasciateli uscire prima che diano di matto definitivamente.

