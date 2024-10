COSA FRULLA NELLA TESTA DI NETANYAHU? – ISRAELE È CONVINTO CHE I MILIZIANI DI HEZBOLLAH USINO LE BASI DELL’ONU COME SCUDO PER ORGANIZZARE IMBOSCATE E I TRASFERIMENTI DI ARMI. L’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO SOSPETTA CHE LE COMUNICAZIONI RADIO TRA I CASCHI BLU VENGANO INTERCETTATE DAI TERRORISTI. CIÒ NON TOGLIE CHE COLPIRE IL CONTINGENTE ONU SIA UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE – IL DIALOGO NON È PIÙ POSSIBILE. LA PROVA? TRA GLI EDIFICI COLPITI C’È LA PALAZZINA DEI “COLLOQUI” TRA ISRAELIANI E LIBANESI…

MISSIONE UNIFIL IN LIBANO

“VIA I TESTIMONI SCOMODI” L’IDF VUOLE MANO LIBERA PER SFONDARE IN LIBANO

Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/esteri/2024/10/11/news/attacco_israele_basi_unifil_motivi-423547999/

Il vertice della missione Unifil interpreta in un solo modo il crescendo di atti ostili che da una settimana bersaglia i soldati dell’Onu schierati sulla Linea Blu […]: gli israeliani vogliono «costringerla a ritirarsi» per non avere «testimoni scomodi». […]

MISSIONE UNIFIL - LIBANO -

Quanto la tensione stesse salendo si è capito già venerdì scorso. Trenta mezzi corazzati israeliani hanno circondato un fortino dei caschi blu irlandesi, chiudendo le strade normalmente pattugliate per verificare la situazione sul campo. La falange di carri Merkava ha trasmesso un messaggio chiaro: «Andatevene!». C’è stato un braccio di ferro con il Palazzo di Vetro, un duro intervento del governo di Dublino e una sfuriata del presidente irlandese Michael D. Higgins ma l’assedio è terminato solo quattro giorni dopo.

E c’è il sospetto che il blocco alla base Unp 6-52 sia stato tolto soltanto quando l’esercito israeliano ha concluso il rastrellamento dei miliziani di Hezbollah in tutta la zona.

soldati italiani libano 3

Probabilmente dietro a questi segnali di fuoco c’è anche l’insofferenza manifestata dai vertici dello Stato ebraico per il ruolo assunto negli ultimi anni dal contingente internazionale, che accusano di non avere impedito la costruzione dei rifugi sotterranei usati per lanciare razzi contro Israele. Lo dimostra il tiro di mitragliatrici e mortai contro l’unico simbolo del dialogo in una frontiera dove non c’è mai stata pace: la palazzina dei “colloqui tripartiti”.

BENJAMIN NETANYAHU CONTRO EMMANUEL MACRON

Fu una trovata del generale Claudio Graziano, primo comandante del contingente che nell’estate 2006 si è schierato per tutelare il cessate il fuoco faticosamente stabilito dopo tre settimane di bombardamenti a cui è seguito l’assalto di 30 mila uomini delle Israeli Defence Forces.

Claudio Graziano

In quella villetta bianca rappresentanti israeliani e libanesi accedevano da ingressi separati sui due lati del confine, poi si sedevano a un tavolo a forma di U senza rivolgersi la parola: ognuno illustrava problemi e formulava proteste al responsabile dei caschi blu, che riferiva alla controparte e mediava.

Nelle pause […], sul terrazzo con vista sul mare, spesso le formalità diplomatiche lasciavano però posto a una conversazione diretta, fondamentale per evitare che le crisi degenerassero.

ATTACCO ISRAELIANO ALLE BASI UNIFIL - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Il baratro di orrore e violenza aperto nella regione dalle stragi jihadiste del 7 ottobre 2023 sembra avere spazzato via ogni prospettiva di dialogo. Israele vuole cancellare tutte le minacce […] e ristabilire una deterrenza basata sulla potenza della ritorsione.

Non vengono fornite spiegazioni, ma nel quartiere generale di Tel Aviv trapela che due sarebbero le considerazioni dietro alla richiesta dal sapore di ultimatum di spostare le truppe Onu cinque chilometri più a nord.

La prima è la convinzione che Hezbollah abbia impostato la sua tattica difensiva in funzione delle basi delle Nazioni Unite: le userebbero come una sorta di scudo per organizzare imboscate e trasferimenti di armi.

soldati italiani libano 5

La seconda invece è il sospetto che le comunicazioni radio con cui gli avamposti dei caschi blu trasmettono al comando gli aggiornamenti sull’attività israeliana vengano intercettate dai miliziani sciiti e contribuiscano così alla loro resistenza. […]

BENJAMIN NETANYAHU CONTRO EMMANUEL MACRON

LE BASI UNIFIL COLPITE MEME SULLA RISPOSTA ISRAELIANA ALL ATTACCO IRANIANO