GLI ULTIMI GIORNI DELLA REGINA A BALMORAL, TRA PASSEGGIATE E BARBECUE

Da www.today.it

la regina elisabetta e liz truss 6

La Regina Elisabetta si è spenta ieri a Balmoral all’età di 96 anni. Un luogo speciale per sua maestà, che qui ha vissuto i ricordi più belli con la sua famiglia.

Balmoral, un luogo speciale

La dimora reale a un’ottantina di chilometri da Aberdeen infatti è sempre stata la preferita dalla Regina e del marito. Nella tenuta nel 1947 Elisabetta e Filippo avevano trascorso parte della loro luna di miele e da allora hanno passato ogni estate nel castello scozzese. Un luogo speciale dove condividere del tempo di qualità insieme ai figli ed ai nipoti lontani dagli impegni reale, tra battute di caccia e barbecue. Nonostante gli acciacchi dell’età e la dipartita del marito, anche questo anno la regina Elisabetta non è voluta mancare in Scozia.

la regina elisabetta e liz truss 4

I membri dello staff di Elisabetta

A fine luglio sua maestà si è insediata a Craigowan Lodge, casa in pietra con sette camere da letto nella tenuta di Balmoral, considerata più rustica ma maggiormente confortevole del castello. La sovrana si è poi spostata nella residenza reale insieme ad una manciata di fedeli membri del personale che hanno promesso di rimanere con lei fino alla fine. C’erano Paul Whybrew, maggiordomo da 40 anni a servizio di sua maestà, e il sergente Barry Mitford. I due uomini come di consueto le hanno portato una copia del Racing Post, il giornale dell’ippica che la sovrana appassionata di cavalli leggeva tutti i giorni, e hanno guardato con lei in tv programmi dedicati al mondo dei cavalli. Immancabile Angela Kelly, la celebre famosa dresser di Elisabetta, che: “È stata molto iperprotettiva e si è assicurata che Sua Maestà non stesse facendo troppo”, ha detto una fonte al Daily Mail.

la regina elisabetta e carlo 2

L’ultima estate di Elisabetta

Nonostante l’assenza di Filippo, Elisabetta anche nella sua ultima estate si è dedicata alla vita di campagna. La Regina infatti è stata vista solo poche settimane fa camminare con i suoi corgi nei giardini, lentamente e con cautela, come si confà alle persone della sua età. Il soggiorno scozzese è stato poi allietato dalle frequenti visite di figli e nipoti. Sono arrivati William e Kate con i tre figli, e poi il quartogenito Edoardo e sua moglie, Sophie, che Elisabetta adorava come una seconda figlia.

Da zia Elisabetta anche due dei figli della sua defunta sorella, la principessa Margaret, Lady Sarah Chatto, e il conte di Snowdon, molto affezionati alla sovrana. “È stata un'estate molto tipica e allegra a Balmoral, tante passeggiate, picnic e barbecue. (La regina) Ha seguito il ritmo a lungo fissato dal defunto duca di Edimburgo. Ovviamente la regina non è stata presente per tutto il tempo, ma ha preso parte ed è stata vista”, ha rivelato una fonte al Daily Mail. Un altro insider reale che ha incontrato la regina pochi giorni l'ha descritta come di “veramente di buon umore”, aggiungendo: “So che ti aspetteresti che lo dicessi, ma lo era davvero”, suggerendo che il suo declino durante la notte di mercoledì è stato del tutto improvviso.

regina elisabetta

L'ULTIMA APPARIZIONE PUBBLICA IN VIDEO DELLA REGINA ELISABETTA PRIMA DI TRASFERIRSI A BALMORAL

Da www.lastampa.it

L'ultima apparizione pubblica della regina Elisabetta in video, prima delle vacanze in Scozia, risale al 15 luglio 2022. La regina Elisabetta aveva inaugurato la nuova struttura del Thames Hospice, nel Royal Borough di Windsor e Maidenhead. Subito dopo, la sovrana si era trasferita nella residenza reale del castello di Balmoral in Scozia, situata nell'Aberdeenshire, vicino al villaggio di Crathie, dove poi è morta l'8 settembre. Elisabetta II si recava a Balmoral ogni anno per le sue vacanze estive, per godersi qualche mese di relax e per trascorrere del tempo con la sua famiglia.

la regina elisabetta carlo e camilla la regina elisabetta e carlo 5 regina elisabetta la regina elisabetta accoglie liz truss a balmoral la regina elisabetta aspetta liz truss a balmoral la regina elisabetta accoglie liz truss a balmoral la regina elisabetta e liz truss 1 prima pagine bild morte regina elisabetta la regina elisabetta e liz truss 2 schermata 2022 09 09 alle 08.08.45 la regina elisabetta e liz truss 5 prima pagine the sun morte regina elisabetta regina elisabetta