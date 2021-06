COSA HA MANDATO IN CRASH I SITI WEB DI AMAZON, REDDIT, “FINANCIAL TIMES”, "NEW YORK TIMES" E BLOOMBERG? - QUESTA MATTINA MIGLIAIA DI UTENTI HANNO SEGNALATO PROBLEMI DI ACCESSO (ANCHE DI UN’ORA) A DIVERSE PIATTAFORME, SCATENANDO LE IPOTESI PIÙ DISPARATE – MA LO STOP È COLLEGATO ALLA SOCIETÀ STATUNITENSE FASTLY INC, UNO DEI SERVIZI DI HOSTING PIÙ FAMOSI AL MONDO CHE UTILIZZA CLOUD…

DAGONEWS

fastly inc 1

Migliaia di siti web governativi, di notizie e social media in tutto il mondo sono tornati online martedì dopo aver subìto uno stop, anche di un'ora, causato da un problema alla società statunitense Fastly Inc (FSLY.N).

Siti ad alto traffico tra cui Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify, Al Jazeera Media Network e New York Times sono rimasti fuori uso, secondo il sito web di monitoraggio Downdetector.com. Sono tornati dopo interruzioni variabili da pochi minuti a circa un'ora.

bloomberg

Fastly, uno dei provider di reti di distribuzione di contenuti più utilizzati al mondo basato su cloud, ha affermato che «il problema è stato identificato ed è stata applicata una soluzione». La società, quotata in borsa nel 2019 e con una capitalizzazione di mercato di oltre 5 miliardi di dollari, è molto più piccola di concorrenti come AWS di Amazon. Aiuta i siti Web a spostare i contenuti utilizzando percorsi meno congestionati, consentendo loro di raggiungere i consumatori più velocemente. Anziché ospitare tutti i contenuti del sito Web su un singolo server in un'unica posizione, Fastly utilizza cloud da dozzine di posizioni per consentire alle persone di scaricare dal server più vicino.

fastly inc 5

L'interruzione potrebbe aver causato problemi ai cittadini che prenotano le vaccinazioni o che stavo cercando di recuperare il risultato del test del loro tampone. Anche i siti web di notizie tra cui il Financial Times, il Guardian e Bloomberg News hanno subito interruzioni.

All'inizio dell'interruzione, quasi 21.000 utenti Reddit hanno segnalato problemi con la piattaforma di social media, mentre più di 2.000 utenti hanno segnalato problemi con Amazon, secondo Downdetector.com. Gli utenti di Twitter hanno creato l'hashtag #InternetShutdown.

new york times

«Siamo rimasti offline per alcuni minuti perché Internet è andato in crash» ha twittato Jitse Groen, amministratore delegato del gruppo di delivery Just Eat Takeaway.com.

