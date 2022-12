29 dic 2022 13:38

COSA HA SPINTO DILETTA MIATELLO A UCCIDERE BRUTALMENTE LA MADRE E A RIDURRE IN FIN DI VITA IL PADRE? – LA DONNA, 51 ANNI, IN PASSATO AVEVA LAVORATO COME VIGILESSA E SI ERA LAUREATA IN PSICOLOGIA. AVEVA COSTRUITO UNA SUA FAMIGLIA CON UN COLLEGA, FINCHÉ NON LE SI È ROTTO QUALCOSA DENTRO. È TORNATA A CASA DEI GENITORI IN PROVINCIA DI PADOVA E HA INIZIATO A CHIEDERE SOLDI. ANZI, A PRETENDERLI. PROBABILMENTE LE RESISTENTE DELLA MADRE 84ENNE L’HANNO MANDATA DEFINITIVAMENTE FUORI DI TESTA…