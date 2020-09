27 set 2020 20:00

COSA HANNO IN COMUNE LE PERSONE FELICI? I RICERCATORI PENSANO CHE IL 40% DELLA NOSTRA FELICITÀ SIA SOTTO IL NOSTRO CONTROLLO. IL RESTO È DETERMINATO DALLA GENETICA E DA FATTORI ESTERNI – SE È VERO CHE NON ESISTE UNA RICETTA MAGICA, POSSIAMO LAVORARCI: CHI È PIÙ FELICE HA RELAZIONI FORTI ED E' CAPACE DI RIFLETTERE SUL BUONO DELLA VITA – FARSI UNA SUDATA NON AIUTA SOLO A PERDERE PESO E LA GENTILEZZA METTE DI BUON UMORE - E I SOLDI…