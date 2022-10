COSA HANNO IN COMUNE L’ATTORE DANNY MASTERSON E LE TRE DONNE CHE LO ACCUSANO DI ESSERE STATE VIOLENTATE DA LUI? SONO TUTTI MEMBRI DI SCIENTOLOGY – LE PRESUNTE VITTIME HANNO RACCONTATO DI AVER TACIUTO SULLE VIOLENZE PER ANNI PER PAURA DI ESSERE “SCOMUNICATE” DAL LORO CULTO - UNA DELLE ACCUSATRICI HA RACCONTATO: “MI HA FATTO UBRIACARE, HO VOMITATO, MI HA MESSO SOTTO LA DOCCIA E MI HA PORTATA A LETTO. QUANDO MI SONO SVEGLIATA ERA DENTRO DI ME E…”

DAGONEWS

danny masterson 7

Cosa hanno in comune l’attore Danny Masterson e le tre donne che lo accusano di essere state violentate da lui? Sono tutti membri di Scientology. E per quanto il giudice Charlaine Olmedo abbia stabilito che non si tratterà di un processo alla chiesa, è inevitabile che avrà un ruolo chiave al processo.

Masterson, l'ex star 46enne di "That '70s Show", deve affrontare tre accuse di stupro e una possibile condanna a 45 anni. Masterson è uno scientologist e tutti e tre i suoi accusatori erano membri della chiesa al momento delle presunte aggressioni. Olmedo ha indicato che consentirà alcune testimonianze su Scientology e le sue pratiche, soprattutto nella misura in cui può aiutare a spiegare perché gli accusatori hanno ritardato ad andare alla polizia (due di loro ci hanno messo più di un decennio). In un'udienza preliminare nel maggio 2021, tutte e tre hanno affermato di temere di violare le regole della chiesa e di essere tagliati fuori dalla loro comunità.

scientology 3

«Se hai un procedimento legale, potresti essere scomunicato» ha detto una delle accusatrici che viene indicata con il nome di N. Trout. Un'altra accusatrice, Jen B., ha testimoniato di essere preoccupata di essere dichiarata "persona soppressiva" da Scientology se fosse andata alla polizia di Los Angeles: «I miei genitori e i miei amici mi avrebbero rinnegata».

danny masterson 5

All'udienza preliminare, uno degli avvocati di Masterson, Sharon Appelbaum, ha sostenuto che i tre accusatori avevano formato una "sorellanza" per cercare di abbattere sia Masterson che Scientology. Ha indicato anche il coinvolgimento di Leah Remini, un'ex scientologist che è stata una delle voci del documentario contro la chiesa.

Le tre accusatrici hanno intentato una causa nel 2019 contro Masterson e la chiesa, sostenendo di essere stati vittime di attacchi di "fair game" dopo essere andate alla polizia.

Dopo tre anni di dispute legali sull'opportunità di decidere se il caso dovesse essere deciso attraverso un processo di arbitrato gestito dalla chiesa, la scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'appello della chiesa stabilendo che il caso andrà avanti in un tribunale civile.

scientology 2

Una delle accusatrici, Chrissie Carnell Bixler, ha frequentato Masterson per circa sei anni tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Nel novembre 2001, afferma di essersi svegliata trovando Masterson sopra di lei, che la penetrava. Ha deciso di reagire e lui gli ha afferrato i capelli e l’ha colpita in faccia. Dopo che è riuscita a toglierselo di dosso, lui le avrebbe sputato addosso e l'ha chiamata "spazzatura bianca".

danny masterson 4

Jen B. sostiene di essere andata a casa di Masterson nell'aprile 2003. Ha testimoniato all'udienza preliminare che lui le ha dato una bevanda alcolica e poi l'ha gettata in una vasca idromassaggio. Dopodiché ha sentito di dover vomitare: Masterson l'ha portata in un bagno al piano di sopra, dove ha vomitato. Masterson l'avrebbe messa sotto la doccia e poi sul suo letto, dove è svenuta. «Quando mi sono ripresa, era sopra di me ed era dentro di me - ha raccontato – Ho cercato di spingerlo via, ma lui mi ha afferrato i polsi, ha preso una pistola dal comodino e ha urlato: “Non muoverti, cazzo”». Trout ha affermato che Masterson l'ha violentata a casa sua alla fine del 2003.

tom cruise 1

Le violenze sono finite nel dimenticatoio per anni e sono riemerse solo quando le tre vittime si sono messe in contatto tra di loro. Quando è stato chiesto a Trout perché non avesse denunciato prima ha risposto: «Tutti sono informati all'interno della chiesa che alcune persone godono dello status di celebrità ... devono essere protette in un certo modo. Hanno molto più potere che viene loro dato dai vertici della chiesa».

