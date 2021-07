DI COSA HANNO PAURA? – DOPO IL MANAGER, ANCHE L’AVVOCATO MOLLA BRITNEY SPEARS DOPO CHE LA CANTANTE HA SPUTTANATO IL PADRE-PADRONE IN TRIBUNALE – PARE CHE I DUE ABBIANO DECISO DI LASCIARE GLI INCARICHI DOPO UN’INCHIESTA DEL “NEW YORKER” CHE HA RIVELATO COME LA POP STAR, LA SERA PRIMA DELLA DEL PROCESSO, ABBIA CHIAMATO IL 911 PER DENUNCIARE GLI… - VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Britney Spears

Samuel Ingham III, il legale di Britney Spears ha chiesto di dimettersi. L'avvocato rappresenta la star sin dal 2008, da quando è sotto la tutela del padre Jamie, ma dopo l'ultima deposizione della sua assistita ha chiesto di poter lasciare l'incarico. La richiesta di dimissioni segue il passo indietro del manager Larry Rudolph, che avrebbe già lasciato il suo incarico.

Nella sua ultima deposizione in tribunale, la Spears aveva spiegato che Ingham le aveva sconsigliato di parlare direttamente. Secondo indiscrezioni di amici e collaboratori, però, il legale sarebbe più vicino agli interessi del padre che a Britney, tanto da informarlo su ogni movimento della popstar.

Britney Spears con il padre

A preoccupare i due membri dell'entourage è stata anche l'inchiesta di "The Newyorker". I giornalisti Ronan Farrow e Jia Tolentino hanno infatti raccontato di una telefonata fatta dalla Spears al 911 il giorno prima del processo, per denunciare abusi nella sua tutela legale. A quel punto i "membri del suo team legale cominciarono a scambiarsi frenetici sms, preoccupati da cosa avrebbe potuto dire la Spears" in tribunale e prepararsi quindi al peggio.

i fan protestano per la liberazione di britney spears 1 britney spears i fan protestano per la liberazione di britney spears 2 britney spears britney spears 7 jamie e britney spears il movimento free britney la famiglia spears jamie,il padre di britney spears britney spears 3 britney spears 4 britney spears 2 britney spears 1 i fan protestano per la liberazione di britney spears 5 jamie spears i fan protestano per la liberazione di britney spears 3 i fan protestano per la liberazione di britney spears 4 i fan protestano per la liberazione di britney spears 6 i fan protestano per la liberazione di britney spears 7 Britney con la sorella Jamie Spears