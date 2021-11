2 nov 2021 19:30

COSA NON SI FA PER FAR SOLDI - TAMARA LANIER, DISCENDENTE DI RENTY, AFRICANO IMMORTALATO IN QUELLA CHE VIENE CONSIDERATA LA PRIMA FOTO DI UNO SCHIAVO AMERICANO, HA FATTO CAUSA AD HARVARD CHE DETIENE I DAGHERROTIPI: DOPO AVER PERSO IN PRIMO GRADO, LA DONNA HA PRESENTATO APPELLO ALLA SUPERIOR COURT DEL MASSACHUSETTS, CHIEDENDO UN RISARCIMENTO NON SOLO PER I DANNI MORALI SUBITI, MA ANCHE PER I PROVENTI, A SUO DIRE ILLEGALI, OTTENUTI DALL'ATENEO SFRUTTANDO IL…