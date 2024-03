COSA NON SI FA PER METTERE A TACERE LE VOCI DI CRISI - GERI HALLIWELL E CHRISTIAN HORNER SONO STATI AVVISTATI MANO NELLA MANO IN BAHREIN PER IL GRAN PREMIO DI APERTURA DELLA STAGIONE – DOPO CHE LUI È STATO PROSCIOLTO DALL’ACCUSA DI COMPORTAMENTO SESSUALE INAPPROPRIATO NEI CONFRONTI DI UNA DIPENDETE DI REDBULL, LA TEMPESTA SEMBRAVA PASSATA. E INVECE SONO COMPARSI I MESSAGGINI HOT CHE LUI SI SCAMBIAVA CON UNA COLLEGA – PER GLI AMICI GERI SAREBBE “DISTRUTTA”, MA AL MOMENTO PREFERISCE SALVARE LE APPARENZE… VIDEO

Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

geri halliwell e christian horner in bahrain 11

Geri Halliwell sarebbe rimasta “profondamente umiliata” dopo che una serie di messaggi intimi che il marito Christian Horner avrebbe inviato a una collega sono trapelati nei giorni scorsi. Gli amici dell‘ex Spice Girl hanno detto al DailyMail che la cantante pensava che lo scandalo fosse finalmente “svanito” dopo che Horner era stato prosciolto dall’accusa di comportamento sessualmente inappropriato nei confronti di una dipendente di Red Bull. Ora, però, la comparsa di quei messaggi “distruggerà” Geri, sostengono.

geri halliwell e christian horner in bahrain 5

Horner è stato prosciolto dall’accusa, e questo gli ha permesso di mantenere il proprio ruolo di team principal della Red Bull e di volare in Bahrein per il Gran Premio di apertura della stagione. Gli amici di sua moglie avevano riferito come lei fosse “molto sollevata” dopo la risoluzione dello scandalo, ma adesso il suo matrimonio sarebbe di nuovo precipitato nel caos. Centinaia di scambi WhatsApp presumibilmente tra Horner e la collega, alcuni di natura sessuale, sono stati diffusi tramite un account di posta elettronica anonimo.

[…] Quale che sia la verità, l’unico punto fermo sono le foto della coppia mano nella mano in circuito. Oggi si corre in Bahrain il primo Gran Premio della stagione, e Horner si è presentato accompagnato dalla consorte. I due, dunque, si mostrano uniti anche in questo momento delicato. Basterà a superare la tempesta?

geri halliwell e christian horner in bahrain 8 geri halliwell e christian horner in bahrain 9 geri halliwell e christian horner in bahrain 13 geri halliwell e christian horner in bahrain 3 geri halliwell e christian horner in bahrain 10 geri halliwell e christian horner in bahrain 12 geri halliwell e christian horner in bahrain 1 geri halliwell e christian horner in bahrain 2 geri halliwell e christian horner in bahrain 7 geri halliwell e christian horner in bahrain 6 geri halliwell e christian horner in bahrain 4