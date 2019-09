10 set 2019 11:20

COSA NON SI FA PER QUALCHE FOLLOWER – BUFERA SU UNA COPPIA DI SCIROCCATI A CACCIA DI LIKE SU INSTAGRAM, CRITICATA PER UNO SCATTO SPETTACOLARE, MA PERICOLOSO – NELL’IMMAGINE LA RAGAZZA HA UN SOLO PIEDE APPOGGIATO SULLA SCOGLIERA E VIENE SORRETTA NEL VUOTO DAL FIDANZATO – “ABBANDONATE LE VOSTRE VITE TRANQUILLE” INCITANO I DUE SUI SOCIAL, MA GLI UTENTI NON PERDONANO…