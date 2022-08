12 ago 2022 18:34

COSA ORDINIAMO? PIZZA, HAMBURGER O... FUMO? - A ROMA, UN 25ENNE È STATO ARRESTATO DOPO ESSERE STATO BECCATO IN GIRO IN MONOPATTINO CON UN ETTO DI HASHISH E CINQUE DOSI DA 4,8 GRAMMI DENTRO LO ZAINO DA DELIVERY - QUANDO I CARABINIERI LO HANNO FERMATO, IL RAGAZZO HA LANCIATO VIA IL MEZZO E IL PANETTO DI DROGA E HA INIZIATO A CORRERE, COSTRINGENDO LE FORZE DELL'ORDINE ALL'INSEGUIMENTO…