COSA GLI PASSA PER LA TESLA? – QUEL GENIAZZO PAZZO DI ELON MUSK NE COMBINA UN’ALTRA DELLE SUE E LANCIA UN PAIO DI PANTALONCINI: GLI “SHORT SHORTS” SONO ROSSO FIAMMANTE E CHI LI INDOSSERÀ DEVE ESSERE ABBASTANZA SICURO DI SÉ VISTO CHE SUL CULO CAMPEGGIA LA SCRITTA “S3XY” – SI TRATTA DELL'ENNESIMA PERCULATA DEL FONDATORE DI TESLA VISTO CHE SIA IL NOME CHE IL PREZZO NASCONDONO DUE SIGNIFICATI NASCOSTI…

Alessio Lana per "www.corriere.it"

gli short shorts di tesla 2

A Tesla non è bastato diventare la Casa automobilistica con il più alto valore sui mercati finanziari per mettere la testa a posto. Lo scorso weekend il fondatore Elon Musk aveva annunciato su Twitter che la Casa delle elettriche Usa avrebbe lanciato un paio di pantaloncini e, sorpresa, l'ha fatto.

gli short shorts di tesla 1

Tutti rossi e cortissimi, gli Short Shorts, come sono stati battezzati, hanno il piccolo logo della Casa automobilistica di fronte, sulla gamba sinistra, ma dietro ecco l'enorme scritta «S3XY» che copre per intero le natiche. In internettiano si legge «sexy» ovviamente, e per non farlo passare inosservato è stato scritto tutto in maiuscolo e con una tinta dorata. I pantaloncini però sono molto di più di quanto sembrano.

Il primo significato nascosto

elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 2

«Celebra l'estate con i Tesla Short Shorts», si legge sul sito dell'azienda, «Corri come il vento o divertiti come Liberace» e ancora «Rilassati in piscina o dentro casa tutto l'anno».

Insomma, la classica descrizione commerciale si dirà e invece c'è di più. Perché dietro quel termine «Short» se ne nasconde un altro, gli «short sellers», coloro che comprano e vendono a stretto giro le azioni di Tesla sperando in un calo repentino di prezzo e quindi in un ampio margine di guadagno. Una categoria contro cui Musk si scaglia da sempre e che ora viene presa di petto. Guadagnandoci perfino.

gli short shorts di tesla 4

Quel prezzo così strano

I pantaloncini infatti vengono venduti a 69,420 dollari e finora sono esaurite tutte le taglie eccetto la XL. Non è chiaro quanti ne siano stati prodotti ma possiamo pensare a un discreto gruzzoletto che si va aggiungere a quello raccolto con un'altra idea di qualche tempo fa, il lanciafiamme.

Il giullaresco Musk insomma ne ha combinata un'altra delle sue tanto più se guardiamo al prezzo così insolito dei pantaloncini. Quel 69,420 è in realtà 69,42 dollari (circa 62 euro) ma lo zero è stato aggiunto come ennesimo scherzo. Il 420 si riferisce a quando il Ceo, nel 2018, aveva previsto in un tweet un delisting di Tesla (il ritiro dalla Borsa) a 420 dollari per azione. Salvo poi smentire tutto.

gli short shorts di tesla 3 elon musk