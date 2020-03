COSA RISCHIANO CANI E GATTI CON IL CORONAVIRUS? – NON CI SONO PROVE CHE GLI ANIMALI DOMESTICI POSSANO TRASMETTERE L’INFEZIONE ALL’UOMO, MA SE VOLETE STARE TRANQUILLI È BENE ACCERTARSI CHE SIANO PIÙ PULITI DEL SOLITO – LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI: “FATE LORO BAGNI A BASE DI CLOREXIDINA E…” – VIDEO

Coronavirus, le cinque linee guida per la pulizia di cani e gatti

Da www.repubblica.it*

* a cura di Eleonora Giovinazzo

Al momento non esistono prove che cani e gatti possano essere infettati dal coronavirus o che possano essere una fonte di infezione per l'uomo, ma in questo periodo delicato è bene accettarsi che i nostri amici a quattro zampe siano più puliti del solito.

Alcune raccomandazioni arrivano dagli esperti di Ca’ Zampa, gruppo di cliniche veterinarie che offre anche servizi per il benessere dei cuccioli. "La pulizia del pelo e l’igiene della cute sono due aspetti che non vanno mai sottovalutati", spiega Massimo Beccati, medico veterinario Direttore Sanitario del Centro Ca’ Zampa di Brugherio (Monza). "Fare il bagno al cane e al gatto - continua - deve essere parte della routine di chi possiede un animale domestico. Soprattutto in questo momento è opportuno fare ancora più attenzione, attraverso dei bagni a base di clorexidina, un efficace agente antimicrobico con cui difenderli dai microrganismi nocivi".

