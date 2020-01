COSA C’È DIETRO LA DECISIONE DI HARRY E MEGHAN DI SFANCULARE IL RUOLO DA “SENIOR ROYAL”? I QUATTRINI! – I DUCHI HANNO CAPITO DI ESSERE UNA MACCHINA DA SOLDI E CHE NON HANNO BISOGNO DEGLI SPICCIOLI DI NONNA BETTA – NON A CASO I DUE HANNO REGISTRATO IL MARCHIO “SUSSEX ROYAL” CHE POTRANNO SPENDERE PER ACCREDITARSI E SEGUIRE LA STRADA DEGLI OBAMA CON FONDAZIONI, CONFERENZE, LIBRI E … VIDEO

Perché accontentarsi degli spiccioli della famiglia reale se ci si può tarsformare in una macchina da soldi? Harry e Meghan hanno annunciato di volersi “dimettere” da reali senior e di voler essere finanziariamente indipendenti. Un’impresa che non risulterà difficile, secondo gli esperti che prevedono un futuro per la coppia sulle orme degli Obama e dei Clinton.

La coppia ha una fortuna privata stimata di 45 milioni di sterline per finanziare la loro nuova vita, ma hanno l'opportunità di farne ancora di più attraverso vari progetti. Possono continuare a sfruttare il marchio “Sussex Royal” che hanno prontamente registrato nelle settimane scorse e fare soldi a palate facendo conferenze, vendendo autobiografie e prodotti con il loro marchio.

L’intenzione di mettere su una fondazione li mette sulla strada degli Obama e dei Clinton e riceverebbero milioni da partner e per firmare accordi di sponsorizzazione. Si potrebbero dedicare alla creazione di documentari per le piattaforme in streaming, collaborare con Spotify per creare podcast e Meghan si potrebbe lanciare nella moda.

Libri

Se il principe Harry e Meghan decidessero di scrivere un’autobiografia, si scatenerebbe una guerra di offerte a otto cifre tra le case editrici. Nel 2017, gli Obama hanno siglato un contratto congiunto presso la Penguin Random House per un valore di 65 milioni di dollari, un importo senza precedenti per delle memorie presidenziali.

Mentre il libro di Barack deve ancora essere pubblicato, l'autobiografia di Michelle, Becoming, ha venduto 1,4 milioni di copie nella prima settimana ed è diventato il libro più venduto negli Stati Uniti nel 2018. A partire da marzo 2019, ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è sulla buona strada per diventare il libro di memorie più venduto di tutti i tempi.

Prima di loro, Bill Clinton ha ricevuto un importante anticipo di 15 milioni di dollari per la sua autobiografia del 2004, My Life. E anche Hillary Clinton ha scritto numerosi libri e ha guadagnato 8 milioni di dollari per il suo libro di memorie del 2003, Living History, e 14 milioni di dollari per il suo follow-up del 2014, Hard Choices.

Offerte tv e streaming

Il duca e la duchessa del Sussex sono entrambi degli attivisti, quindi non è difficile immaginarli entrare nella produzione cinematografica e televisiva per sensibilizzare sulle cause che sono importanti per loro.

Harry ha già collaborato con Oprah per creare una serie sulla salute mentale che andrà in onda sulla piattaforma Apple TV quest'anno. Milioni di telespettatori si sono sintonizzati per guardare il loro documentario “Harry & Meghan: An African Journey”. È possibile che prendano spunto dagli Obama e fondino una loro società di produzione.

Conferenze

Gli ex presidenti e le first lady degli Stati Uniti stanno portando a casa milioni di dollari dalle loro apparizioni pubbliche, quindi perché i reali non possono?

Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush hanno tutti guadagnato montagne di soldi per le loro apparizioni.

Barack ha iniziato a guadagnare 400.000 dollari a conferenza, Michelle 200.000. George W. riceve da $ 100.000 a $ 175.000 per conferenza, ha riferito Politico nel 2015, osservando che ha tenuto almeno 200 discorsi retribuiti da quando ha lasciato l'incarico.

E secondo l'analisi della CNN, Bill e Hillary hanno guadagnato più di 153 milioni di dollari per conferenze dal 2001 fino a quando l'ex segretario di Stato ha lanciato la sua campagna presidenziale 2016.

Jeff Jacobson, co-fondatore dell'agenzia Talent Bureau, afferma che la coppia otterrebbe almeno 100.000 per apparizione e Harry potrebbe guadagnarne 500.000.

Moda e Marchi

La duchessa del Sussex ha molti amici nel settore della moda, tra cui la star del tennis Serena Williams e la designer Misha Nonoo, che hanno entrambe le proprie linee di abbigliamento.

Anche Jessica Mulroney, amica di Meghan, potrebbe aiutarla a mettersi in contatto con marchi e case di moda.

Charities

La filantropia fa già parte della vita di Harry e Meghan, e nella dichiarazione che annunciava la loro decisione di dimettersi dalle funzioni di reali senior, hanno detto di voler lanciare un "nuovo ente di beneficenza". La coppia non ha condiviso ulteriori dettagli sulla prossima avventura, ma potrebbe trarre ispirazione dagli Obama, dai Bush e dai Clinton, che hanno tutti le proprie fondazioni di beneficenza negli Stati Uniti.

Anche se probabilmente non faranno soldi dal loro ente di beneficenza, la nuova impresa li aiuterà sicuramente a ritagliarsi una nuova identità mentre si allontanano dalla monarchia.

