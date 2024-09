COSA C’È SUI DUE HARD DISK DA CUI MIKE LYNCH NON SI SEPARAVA MAI? A BORDO DEL BAYESIAN, LA NAVE INABISSATASI QUESTA ESTATE DI FRONTE A PORTICELLO, IN PROVINCIA DI PALERMO, POTREBBERO ESSERCI DOCUMENTI DI ENORME VALORE PER LE INTELLIGENCE DI TUTTO IL MONDO – IL MAGNATE INGLESE, CHE SI OCCUPAVA DI CYBER TECNOLOGIA, NON SI FIDAVA DEI CLOUD E PORTAVA SEMPRE CON SÉ DUE DRIVE SUPER PROTETTI DA CRITTOGRAFIE AVANZATISSIME - GLI INQUIRENTI PALERMITANI ASSICURANO CHE NESSUN EFFETTO PERSONALE È STATO ANCORA RECUPERATO E…

Estratto dell'articolo di Francesco Patanè per www.repubblica.it

mike lynch

Un tesoro di gioielli, ma soprattutto un tesoro di informazioni contenute nei due hard disk dai quali Mike Lynch non si separava mai. A 49 metri di profondità nelle casseforti del veliero potrebbero esserci documenti di enorme valore per le intelligence di tutto il mondo. C’è un’enorme attenzione internazionale su quello che ancora custodisce il Bayesian, il maxi yacht affondato poco meno di un mese fa in rada a Porticello con un bilancio di sette vittime. […]

yacht bayesan 1

Due drive super protetti da crittografie avanzatissime che fonti vicine al magnate delle cyber tecnologie descrivono come «il grande archivio digitale dell’imprenditore informatico che aveva fra i suoi clienti l’MI5 inglese, l’Nsa americana e i servizi israeliani». Lynch non si fidava dei cloud, i suoi segreti erano custoditi nei due “device” criptati rimasti con lui in fondo al mare.

mike lynch 2

Lynch è diventato miliardario creando algoritmo e software largamente utilizzati dalle agenzie di sicurezza. Ha fondato Autonomy, una società che si è aggiudicata gare d’appalto di alto profilo con agenzie governative del Regno Unito e degli Stati Uniti, tra cui un contratto per la fornitura di infrastrutture all’Homeland Security degli Stati Uniti per la guerra al terrorismo dopo l’11 settembre. Per la vendita di Autonomy alla Hewlett-Packard (da undici miliardi di dollari) è stato processato e assolto per frode. Dopo la vendita ha co-fondato la società di sicurezza informatica Darktrace insieme ad ex esponenti di spicco dell’intelligence britannica.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 3

[…] Gli inquirenti palermitani assicurano che nessun effetto personale delle sette vittime e dei 15 superstiti è stato recuperato e che la vigilanza sul veliero, sotto sequestro come corpo del reato, continua 24 ore al giorno. Ufficialmente dunque nessun telefono, tablet, computer o drive d’archiviazione è stato prelevato dal relitto. Gli unici hard disk portati in superficie sono quelli della nave.

