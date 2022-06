A COSA SERVE "L'INCLUSIONE"? A FARE SOLDI! - DOPO LA BARBIE CON L'APPARECCHIO ACUSTICO E IL KEN CON LA VITILLIGINE, LA MATTEL HA ANNUNCIATO IL LANCIO DELLA "BARBIE TRANS" - IL MODELLO È ISPIRATO ALL'ATTRICE STATUNITENSE TRANS LAVERNE COX, NOTA ATTIVISTA LGBT, A CUI DA PICCOLA LA MAMMA VIETAVA DI GIOCARE CON LE BAMBOLE - LA CASA DI PRODUZIONE DI GIOCATTOLI ORA FA LA PALADINA DEL POLITICALLY CORRECT, MA IN PASSATO ERA STATA ACCUSATA DI DISCRIMINAZIONE PER…

Da www.liberoquotidiano.it

laverne cox con la barbie transgender

La bambola più celebre al mondo deve adeguarsi ai tempi di oggi. Sugli scaffali dei negozi di giocattoli è in arrivo anche la "Barbie trans". Sì, proprio così, la versione transgender della bambola.

L'azienda che la produce, la Mattel, ha annunciato infatti il lancio del nuovo modello, ispirato all'attrice statunitense trans Laverne Cox, nota attivista Lgbt, a cui da piccola la mamma vietava di giocare con le bambole. Sugli scaffali, accanto alla Barbie tradizionale, adesso si troverà anche la versione anti-discriminazione.

la barbie transgender

"È stato un sogno lavorare con Barbie per la creazione della mia bambola. Non vedo l'ora che i fan trovino la mia bambola sugli scaffali e abbiano l'opportunità di aggiungere una Barbie modellata su una persona transgender alla loro collezione - il commento di Laverne Cox - tante ragazze trans crescono sognando bambole e in particolare le Barbie con cui giocare. Ora ne esiste una fatta apposta per noi. Spero che i bambini di tutte le identità di genere possano guardare questa Barbie e sognare".

E pensare che proprio la Mattel in passato è stata accusata di discriminazione per non aver prodotto una versione asiatica della bambola nella collezione dedicata alle Olimpiadi. Di recente la società aveva lanciato nuovi prototipi per sostenere l'inclusività e l'accettazione di sé: la Barbie con l'apparecchio acustico e Ken con la vitiligine

ARTICOLI CORRELATI

la barbie transgender la barbie transgender laverne cox con la barbie transgender barbie transgender