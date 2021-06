8 giu 2021 12:32

A COSA SERVONO LE INFLUENCER - UNA INSTA-STAR DI DUBAI, DANAE MERCER, ACCUSA NUMEROSE AZIENDE DI AVER RUBATO LE SUE FOTO PER PUBBLICIZZARE PRODOTTI DI BELLEZZA - LA DONNA AVEVA PUBBLICATO FOTO DI SE STESSA PER DIMOSTRARE COME UN CORPO POSSA CAMBIARE CON LA LUCE GIUSTA O CON UNA POSA DIVERSA - TRA I MARCHI CHE HANNO "SACCHEGGIATO" I SUOI POST, ANCHE UN'AZIENDA ITALIANA CHE VENDE UN ANTICELLULITE A ULTRASUONI...