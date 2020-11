COSA SI PUÒ FARE NELLA ZONA ARANCIONE? - POTETE USCIRE DAL VOSTRO COMUNE NEL CASO NON CI SIANO SERVIZI O ATTIVITÀ ESSENZIALI (SCUOLE, SUPERMERCATI), MA DOVRETE SEMPRE AVERE L’AUTOCERTIFICAZIONE – NEL DECRETO DI CONTE NON SI FA RIFERIMENTO AGLI HOTEL: È SOLO UNA DIMENTICANZA? – È PERMESSO PORTARE FUORI IL CANE DOPO LE 22, QUANDO SCATTA IL COPRIFUOCO? IL DPCM NON NE FA CENNO, MA…

COSA SI PUÒ FARE NELLA ZONA ARANCIONE?

Articolo a cura di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

zona rossa - arancione - gialla - cosa si puo fare e cosa no

Il dpcm prevede l'obbligo di non muoversi dal territorio del Comune di residenza. Ma come si fa nel caso di piccoli centri in cui mancano dei servizi o dove la scuola più vicina ricade in un altro Comune?

Gli spostamenti necessari per assicurare ai bambini la presenza a scuola sono autorizzati così come anche se si deve andare in un ufficio pubblico o presso un'attività che non è presente dove si abita. In tutti questi casi occorre compilare il modello di autocertificazione.

Che tipo di controlli sono previsti sulla mobilità all'interno delle zone arancioni? È possibile raggiungere una seconda casa all'interno della stessa regione?

GIUSEPPE CONTE HA UN ART ATTACK

Considerando che ci si muove soprattutto in auto saranno predisposti posti di blocco sulla rete viaria e alle stazioni del trasporto pubblico locale. Si potrà andare nelle seconde case soltanto se queste ricadono nello stesso comune di residenza, altrimenti è vietato.

Si può andare a curare l'orto o il giardino se ricade in un Comune diverso?

Il dpcm non lo chiarisce. In primavera, alla riapertura dopo il lockdown, era stato consentito dando un'interpretazione allargata dello stato di necessità per non far perdere le colture di orti e giardini.

cane coronavirus 5

Negli alberghi bar e ristoranti possono rimanere aperti per il servizio ai clienti?

Si tratta probabilmente di una dimenticanza, ma il dpcm, che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione nelle zone arancioni, si limita a specificare che è consentita la sola ristorazione a domicilio e l'asporto senza fare alcun riferimento agli hotel. Da qui la protesta degli albergatori pugliesi che hanno fatto rilevare come, se il divieto fosse esteso anche a loro, i clienti di un hotel non potrebbero avere servita neanche la prima colazione.

cane coronavirus 4

È permesso uscire da casa per portare fuori il cane la sera dopo le 22?

La passeggiata attorno all'isolato, senza alcun limite orario, era una delle poche cose consentite anche durante il lockdown generale. Il dpcm non ne fa alcun cenno ma, visto che in questi territori, alle 22 scatta il coprifuoco ma dalle 5 del mattino a quell'ora i movimenti sono liberi si ritiene che le uscite con gli animali debbano avvenire tra le 5 e le 22 e non dopo.

IL RISTORO - VIGNETTA SU ITALIA OGGI GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA giuseppe conte regioni