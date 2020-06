COSA SUCCEDE SE NON BEVI ALCOL PER SEI SETTIMANE? INTANTO SCOPRIRAI CHE NON ESISTE UN REALE BISOGNO DI BERE: UNA BIRRA O UN BICCHIERE DI VINO AIUTANO L’INTERAZIONE SOCIALE, MA NON SONO INDISPENSABILI VISTO CHE AI TUOI AMICI NON FREGA UNA MAZZA SE TI GUSTI UN SUCCO DI MIRTILLO – POI SI RISPARMIA, SI PUÒ PERDERE PESO, NON CI SI SVEGLIA CON GLI EFFETTI DELLA SBORNIA E…

Quasi tutti quelli a cui piace bere un buon drink scherzano ogni tanto sull’offrire una pausa al proprio fegato. In seguito a un recente intervento medico, l’ho fatto veramente per motivi di salute.

Non ho toccato una bevanda alcolica per un mese e mezzo — o, come amo dire, il più lungo periodo di astinenza spietata da quando ho iniziato a bere da adolescente.

Adesso ho ricominciato a bere con moderazione, ma alcune delle lezioni che ho imparato nel corso di queste sei settimane sono rimaste con me.

Ecco le 10 cose che mi hanno sorpreso quando ho provvisoriamente smesso di bere:

1. Praticamente tutte le forme di interazione sociale implicano un qualche tipo di alcolico.

La prima cosa che ho fatto quando ho deciso di smettere di bere è stata guardare il calendario. Era alquanto scoraggiante: nelle sei settimane successive c’era una vacanza a Las Vegas, un viaggio di lavoro in Florida, una cena fuori con mia moglie, varie partite di hockey, un viaggio di soli uomini a Boston per una manifestazione sciistica e una notte a New York.

In circostanze normali, avrei bevuto in ognuna di queste occasioni. La mia prima lezione: non sottovalutare quanto è difficile evitare l’alcol.

2. Pochi ristoranti e bar propongono alternative decenti all’alcol.

Birra e vino analcolici esistono, ma è difficile trovarli in un bar o in un ristorante. Un ristorante di New York è stato tanto gentile da mettere nel suo menu un paio di drink non-alcolici, ma per lo più dovevo accontentarmi di bere acqua o bevande gassate come cola e ginger beer, o succo di mirtillo.

3. A nessuno importa veramente se tu bevi o meno.

È davvero strano quando qualcuno ti chiede cosa bevi le prime volte che esci. Ma ho scoperto che se non ti metti a spiegare perché non bevi birra, vino o cocktail, nessuno te lo chiede. I tuoi amici berranno tranquillamente i loro drink in beata noncuranza verso il tuo esercizio assoluto di autocontrollo.

4. Anche senza stress sociale, vuoi integrarti.

A nessuno dei miei amici importava niente che io non bevessi, e nessun cameriere o barista mi ha mai guardato storto quando ordinavo qualcosa di non alcolico. Ma allora perché ordinavo la mia coca con una fetta di limone? Perché volevo sembrasse un rum e coca. Già, ero così insicuro!

5. Si ha raramente ‘bisogno’ di un drink.

Ci sono molte situazioni in cui ho pensato che avevo bisogno di un drink per rilassarmi: contatti lavorativi, parlare in pubblico e appuntamenti romantici, solo per fare alcuni esempi. In quelle sei settimane non sono diventato un eremita o un monaco. Semplicemente, ho superato quei momenti di ansia senza l’aiuto di alcol.

6. Potresti perdere peso.

Anche se bevi mantenendoti nei limiti delle linee guida per un consumo moderato di alcol dei Centers for Disease Control and Prevention (un drink al massimo al giorno per le donne, due per gli uomini), sono sempre dai sette ai 14 drink alla settimana.

Secondo il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, l’alcolico medio contiene tra le 97 e le 165 calorie. Dalle 700 alle 2.300 calorie extra alla settimana se consumi i “moderati” dai sette ai 14 drink; e questo senza le bibite gassate. Nella mia prima settimana di sobrietà, ho perso 1,5 chili. Se avessi bevuto più acqua e meno bibite gassate, avrei probabilmente perso più peso.

7. Risparmierai soldi.

Nel 2018, l’insieme della vendita di birra, vino e alcolici rappresentava l’83% dei guadagni di bar, locande e nightclub, secondo Investopedia. Sicuramente, ne guadagnavano molti da me: mia moglie e io guardavamo spesso i nostri conti per vedere se influivano di più il cibo o le bevande. Di solito vinceva l’alcol.

Tagliare gli alcolici ha ridotto i miei conti del ristorante di un terzo — per non parlare del fatto che anche i commessi del negozio di alcolici sotto casa avevano dimenticato il mio nome.

8. Andrai più probabilmente in palestra.

Stai cercando di fare regolarmente ginnastica al mattino? Ho scoperto che non avere i postumi di sbornia dalla sera precedente è un ottimo modo per iniziare.

Provavo senza dubbio una differenza di energia nelle mattine dei miei recenti viaggi di lavoro rispetto a quelli di una volta in cui la sera precedente bevevo per motivi sociali. Ora, dato che ultimamente ho un surplus di energia grazie al mio dottore, programmo di mettere un po’ di questa energia nell’esercizio fisico.

9. Potresti fare meglio il tuo lavoro.

Partecipare al mio primo evento professionale fuori orario completamente sobrio mi ha fatto capire quanto mi ricordavo delle conversazioni che non ricordavo nello stesso evento dell’anno precedente — compresi alcuni contatti che avrebbero potuto significare più soldi nelle mie tasche.

10. Apprezzerai molto di più il tuo effettivo consumo d’alcol, che sia sano o meno.

Ecco l’inganno del bere: è difficile tenere d’occhio il bere quando bevi. Prova a chiederti quanti drink bevi quando esci a festeggiare con gli amici, ad esempio. O, se se ti prepari i drink a casa come me, quanto alcol metti effettivamente nei tuoi cocktail.

Le mie sei settimane di sobrietà mi hanno insegnato di essere molto più consapevole sul bere. Sono felice di avere interrotto la mia astinenza, ma sto molto più attento a quanto bevo, e quando.

Mi farò ancora qualche gran bevuta con gli amici? Se devo essere onesto, probabilmente sì. Ma intanto, la moderazione è la mia nuova amica. E il mio corpo, il mio cervello e il mio portafogli me ne sono grati.

