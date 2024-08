COSA È SUCCESSO A PAVIA? DUE RAGAZZE DI 18 ANNI E 17 ANNI SONO STATE TROVARE PRIVE DI SENSI E IN ARRESTO CARDIACO IN STRADA: UNA È MORTA DOPO ESSERE STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE, L’ALTRA È RICOVERATA IN CONDIZIONI GRAVISSIME – LE DUE SI SONO SENTITE MALE CONTEMPORANEAMENTE: POCO LONTANO C’ERA UN MONOPATTINO A TERRA, MA LA POLIZIA ESCLUDE L’INCIDENTE STRADALE - GLI INQUIRENTI HANNO DISPOSTO GLI…

Quando le due ambulanze e l’automedica sono arrivate in via Bonomi, zona residenziale e periferica di Pavia, le due ragazze erano già prive di sensi e in arresto cardiaco. Era l'una e mezza di notte di oggi, lunedì 5 agosto.

Sono state rianimate sul posto e trasportate in codice rosso al policlinico San Matteo, vicinissimo. Una delle due amiche, di 18 anni (le sue generalità non sono ancora state rese note) non ce l’ha fatta: è spirata poco dopo l’arrivo in ospedale. L’altra, 17 anni, è in condizioni gravissime.

Le due ragazze si sono sentite male quasi contemporaneamente. A poca distanza è stato trovato un monopattino ma la Questura di Pavia ma [...] non propende per l’incidente stradale. Sarebbe solo il mezzo usato dalle due per raggiungere la zona. Gli inquirenti hanno disposto gli esami tossicologici [...]

