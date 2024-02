22 feb 2024 19:25

COSE DI CASA BERLUSCONI – I CINQUE FIGLI DEL CAV SI STANNO SPARTENDO LE PROPRIETÀ IMMOBILIARI LASCIATE IN EREDITÀ DALL'EX PREMIER – PIER SILVIO È PRONTO A RILEVARE PER INTERO LA DIMORA SULLA VIA APPIA A ROMA, MARINA STA PER PRENDERSI VILLA CAMPARI SUL LAGO MAGGIORE E BARBARA LA RESIDENZA DI MACHERIO – LUIGI STA RISTRUTTURANDO IL PALAZZETTO DI VIA ROVANI A MILANO – IN VENDITA VILLA CERTOSA IN SARDEGNA (VALORE STIMATO: 400 MILIONI DI EURO) E VILLA GERNETTO A LESMO…